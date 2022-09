Sony zaprezentowało krótki materiał promujący Stellar Blade. Czy produkcja studia Shift Up ma szansę przyciągnąć do siebie graczy?

Project Eve to teraz Stellar Blade

Sony pochwaliło się dziś kilkoma grami zmierzającymi na konsole PlayStation 5. Niektóre zostaną wydane też na innych platformach, ale State of Play to z oczywistych względów wzmianki kierowane do sympatyków rozwiązań japońskiego producenta. Pisaliśmy o gorączkowo wyczekiwanym God of War Ragnarök, intrygującym survivalu Pacific Drive, a także Tekken 8 i Rise of the Ronin, ale jest jeszcze jeszcze coś zasługujące na uwagę. Chodzi o Stellar Blade, o którym być może słyszeliście wcześniej, ale pod inną nazwą.

Stellar Blade wcześniej rozwijano pod nazwą Project Eve. Przedstawiciele studia Shift Up twierdzą, że rozmawiamy tutaj o wysokobudżetowym projekcie, ale jak wiadomo nie jest to jeszcze gwarancją sukcesu. Gracze wcielą się tutaj w Eve i będą zwiedzać wymarłą Ziemię, choć z ostatnim żyjącym miastem Xion. Pewnie domyślacie się, że to właśnie w nim będą rozgrywały się istotne wydarzenia. Delikatnie wprowadza w nie zwiastun fabularny. Pozwala również zauważyć, że nie zabraknie walk (także z bossami), ale w końcu mowa o połączeniu RPG i gry akcji.

Stellar Blade - zwiastun ze State of Play

Na czym zagramy w Stellar Blade?

Zmiana nazwy to nie jedyna warta odnotowania kwestia. Stellar Blade zmierza wyłącznie na PlayStation 5, ma zadebiutować w 2023 roku.

Być może w późniejszym czasie (względem finalnej daty premiery na PlayStation 5) zostanie przygotowana także wersja na PC. Nie ma co natomiast robić sobie nadziei na wersję na konsole Xbox.

Źródło: PlayStation