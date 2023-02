Finały Intel Extreme Masters ponownie zawitały do katowickiego Spodka - w stolicy Górnego Śląska zmagali się najlepsi gracze w CS:GO i StarCraft II. Do Katowic powróciły też targi IEM EXPO. Byłem na miejscu i przygotowałem dla was relację z tego wydarzenia.

Finały Intel Extreme Masters w Katowicach to już niejako tradycja gamingowego świata. Od 11 lat w stolicy Górnego Śląska spotykają się najlepsi gracze z całego globu, którzy walczą o tytuł Mistrza Świata w najpopularniejszych grach (a przy okazji też o ogromne pieniądze).

Ostatnie lata jednak nie były zbyt łatwe dla branży eventów, bo światowa pandemia wymusiła zmianę trybu organizacji takich zawodów i te odbywały się bez udziału publiczności (przynajmniej w realu, bo rozgrywki nadal były śledzone przed ekranami komputerów). Dopiero poprzednia edycja - Intel Extreme Masters Katowice 2022 pozwoliła na (częściowy) powrót kibiców do katowickiego Spodka.



W sobotę pod Spodkiem ustawiały się kolejki odwiedzających. Nie były one jednak tak długie, jak w ubiegłych latach

Zgodnie z zapowiedziami, tegoroczna edycja Intel Extreme Masters powróciła do standardowego trybu. W imprezie mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani, a producenci mogli zaprosić fanów na swoje stanowiska pokazowe w IEM EXPO. Warto jednak odnotować, że wydarzenie zostało zorganizowane we wcześniejszym terminie - w dniach 10 - 12 lutego 2023 (zwykle IEM w Katowicach był organizowany pod koniec lutego), więc w trudniejszym terminie dla wystawców.

Jak było na imprezie? Przygotowałem relację okiem sprzętowego geeka.

Finały rozgrywek CS:GO i StarCraft II

Główna atrakcja Intel Extreme Masters w Katowicach to oczywiście finały rozgrywek w Counter-Strike: Global Offensive i StarCraft II – jednych z najpopularniejszych i najbardziej widowiskowych gier sieciowych na świecie. Co prawda wstęp na mistrzostwa był biletowany, ale w obydwóch przypadkach frekwencja dopisała i na trybunach była obecna masa kibiców.



Frekwencja na rozgrywkach w Counter-Strike: Global Offensive jak najbardziej dopisała

Rozgrywki w Counter-Strike: Global Offensive odbywały się w katowickim Spodku - do finałów zmagań dostały się 24 najlepsze drużyny z całego świata, które walczyły o prestiżowy tytuł Mistrza Świata ESL Pro Tour, bilet na IEM Cologne 2023 w rywalizacji Intel Grand Slam i łączną pulę nagród wynoszącą bagatela 1 000 000 dolarów.

Trzeba przyznać, że rywalizacja w CS:GO była naprawdę zacięta. Po dwunastu dniach pełnych emocji (rozgrywki właściwie rozpoczęły się już 1 lutego od fazy play-in, później rozgrywki toczyły się w fazie grupowej, zaś Spodek dopiero był miejscem rywalizacji fazy play-off), poznaliśmy zwycięzców – w finałowym pojedynku zmierzyły się zespoły Heroic i G2 Esports, ale po zaciętej walce tytuł ESL Pro Tour powędrował drużyny G2 Esports.



Finały rozgrywek w StarCraft II odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym - podczas rozgrywek na trybunach znajdowało się sporo fanów

Finały rozgrywek ESL Pro Tour StarCraft II odbyły się Międzynarodowym Centrum Kongresowym nieopodal Spodka. Do turnieju zakwalifikowało się 36 najlepszych graczy na świecie, którzy walczyli o tytuł Mistrza Świata i łączną pulę nagród w wysokości 500 000 dolarów.

Zawody toczyły się od 8 lutego, ale najbardziej widowiskowe okazały się trzy ostatnie dni rozgrywek, w których mogła uczestniczyć publiczność. W finałowym pojedynku wziął udział Li "Oliveira" Peinan z Chin i Cho "Maru" Seong-ju z Japonii - tytuł Mistrza Świata w ESL Pro Tour StarCraft II niespodziewanie zdobył Oliveira.



W piątkowe popołudnie w hali IEM EXPO nie było tłumów

IEM EXPO wraca do Katowic, ale to nie to samo co kiedyś

To jednak nie wszystko! Po trzech latach przerwy do Katowic powróciły targi IEM EXPO, czyli dodatkowa impreza, na której można było śledzić dodatkowe turnieje, ale też zapoznać się z nowinkami ze świata technologii oraz wziąć udział w konkursach. Targi odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Przyznam, że to właśnie z IEM EXPO wiązałem spore nadzieje. Porównując wydarzenie do poprzednich edycji IEM, niestety widać było mniejsze zainteresowanie i ze strony wystawców i ze strony odwiedzających.



Główną atrakcją stoisk były komputery, na których można było pograć...



...ale na stoisku Nintendo można było sprawdzić konsole Nintendo Switch (także nowszą wersję z ekranem OLED)



Ciekawostką było też stoisko do testowania gogli VR... i to od razu na całego!

W tym roku na ogromnej hali było obecnych tylko kilku wystawców z branży technologicznej – Intel, NTT, Lenovo, Nintendo oraz Komputronik z łączonymi stoiskami z Samsungiem, HyperX i HP. Widać także, że impreza przyciąga marki niezbyt kojarzące się z elektroniczną rozgrywką: Monster, Warka, a nawet Credit Agricol (cóż, jakoś trzeba zapłacić za nowego kompa :-). Na stoiskach dominowały stanowiska do grania, na których można było zmierzyć się w popularnych tytułach e-sportowych (a przy okazji zgarnąć nagrody).



Na stoisku Intela można było zapoznać się z najnowszymi laptopami dla graczy

Najciekawsza atrakcja IEM EXPO 2023? Zdecydowanie stoisko Intela (aczkolwiek poprzeczka nie była zawieszona specjalnie wysoko). Na zwiedzających czekało sporo komputerów i laptopów, także nowszych konstrukcji z procesorami Intel Core 13. generacji i kartami Nvidia GeForce RTX 4000 (konstrukcja „czerwonych” nie mają prawa wstępu na IEM).



Karta graficzna Intel Arc A750 w specjalnej gablocie wzbudziła spore zainteresowanie odwiedzających



Na stoisku Intela zorganizowano nawet cykl praktycznych prezentacji nowych kart graficznych - widać, że producent położył spory nacisk na promocję sprzętu

Podczas IEM EXPO pojawiły się również karty graficzne Intel ARC. Na stoisku producenta zorganizowano cykl pokazów, na których zademonstrowano możliwości nowych układów pod kątem grania i tworzenia treści. Pojawiło się też kilka zestawów, gdzie można było sprawdzić możliwości modelu Intel Arc A750 w popularnych grach (a trzeba przyznać, że to obecnie bardzo ciekawa propozycja, więc jak najbardziej udane zagranie ze strony „niebieskich”).



Pokaz ekstremalnego podkręcania procesora w wykonaniu Grzegorza "ivanov" Iwana to zdecydowanie jedna z najbardziej widowiskowych atrakcji na IEM EXPO

W sobotni wieczór na stoisku Intela zorganizowano również konkurs cosplay oraz… pokaz ekstremalnego podkręcania procesora Intel Core i9-13900K w wykonaniu Grzegorza „ivanov” Iwana (którego możecie kojarzyć z akcji ekstremalnego podkręcania procesora Intel Core i9-10850K).

Podczas IEM EXPO nie zabrakło również atrakcji dla fanów sprzętu. Na niektórych stoiskach pojawiły się zmodowane komputery, które przyciągały uwagę odwiedzających. Poniżej możecie zobaczyć galerię najciekawszych zestawów.

Targi IEM EXPO były także okazją, aby odwiedzający spotkali się ze znanymi YouTuberami i influcencerami. Organizatorzy próbowali też nietypowych rozwiązań, by przyciągnąć gości – np. w piątek na stoisku firmy Lenovo wystąpił raper Smolasty.

Paaanie, to już nie ten Intel Extreme Masters co kiedyś

Zawody Intel Extreme Masters w Katowicach jeszcze do niedawna były kojarzone z ogromnymi kolejkami, tłumem odwiedzających i masą wystawców. Pandemia koronawirusa jednak zrobiła swoje i odmieniła branżę eventów. Widać to było także po tegorocznej edycji IEM Katowice – wprawdzie turnieje w CS:GO i StarCraft II, a więc główna atrakcja imprezy, przyciągnęły masę odwiedzających, ale targi IEM EXPO jakby były organizowane z mniejszą pompą. Widać, że event się zmienia. Trudno powiedzieć czy to tylko etap rozkręcania imprezy po 3-letnim zastoju, zmiana terminu organizacji targów, czy też już efekt zmian w podejściu marek/producentów do takich wydarzeń.