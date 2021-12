Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Loop Hero za darmo na Epic Games Store

Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes oraz polskie The Vanishing of Ethan Carter. Tak do tej chwili wyglądała lista darmowych gier, jakie Epic Games Store udostępnił w ramach części atrakcji związanych z trwającą w tym sklepie świąteczną wyprzedażą. Oferta została przed chwilą zaktualizowana.

Padło na Loop Hero. Rozczarowanie? Można dość szybko odnieść wrażenie, że będzie to dla wielu graczy najmniej kusząca propozycja z całego grona. Zainteresowani mogą przypisać ją do swojego konta najpóźniej do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

O co chodzi w Loop Hero? Ponad milion graczy już wie

Loop Hero to tegoroczna propozycja. Gra miała premierę 4 marca, została przygotowana przez niezależne Four Quarters, a wydana przez Devolver Digital. Średnia ocen z recenzji sięgnęła 82%, niemal identycznie wygląda to w przypadku graczy, którzy zdecydowali się na zakup. A było to spore grono. Kilka dni temu twórcy pochwalili się, że na Steam sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy.

Dlaczego zatem przypuszczenia o ewentualnym rozczarowaniu? Głównie dlatego, że nie wydaje się to propozycja dla każdego. I z racji oprawy i z powodu mechaniki rozgrywki. Tak naprawę trudno przypisać ją pod jeden konkretny gatunek. Sporo tu elementów roguelike, strategii, nawet karcianki i RPG, a całość przyprawiona nutką fantasy. Bohater zapętlony w czasoprzestrzeni ma tutaj nie byle jakie zadanie, bo chodzi o ocalenie świata. Jak najszybsza rozbudowa posiadanej talii kart, odblokowanie kolejnych klas postaci, odpowiednie podejście taktyczne do pojedynków i wreszcie skuteczna eliminacja przeciwników, to wszystko może zbliżyć go do celu. A zadaniem gracza jest mu oczywiście w tym pomóc.

Spróbujecie? A może już graliście w Loop Hero i chcecie polecić / odradzić innym?

Źródło: Epic Games Store, DevolverDigital