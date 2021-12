Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Tym razem mamy do czynienia z polskim akcentem.

The Vanishing of Ethan Carter za darmo na Epic Games Store

Było już Shenmue 3, Neon Abyss oraz Remnant: From the Ashes. Zgodnie z harmonogramem, specjalna oferta dostępna w ramach świątecznej wyprzedaży została zaktualizowana. I tym razem w centrum uwago znajduje się The Vanishing of Ethan Carter, czyli gra przygotowana przez polskie studio The Astronauts.

Reguły nie uległy zmianie. The Vanishing of Ethan Carter można przypisać do swojego konta za darmo w ciągu najbliższych 24 godzin. Najpóźniej do jutra do godziny 17:00 naszego czasu. Właśnie wtedy pojawi się kolejna propozycja, których łącznie ma być aż 15.

Zaginięcie Ethana Cartera, czyli dobre (nie tylko dlatego) bo polskie

Premiera The Vanishing of Ethan Carter odbyła się we wrześniu 2014 roku. Oprawa audiowizualna robiła wtedy świetne wrażenie, teraz z oczywistych względów imponować nie może. Jednocześnie jednak nie wydaje się odstraszać, a wiele innych elementów nadal kusi. Chociażby fabuła czy mroczny klimat rodem z twórczości H.P. Lovecrafta, którą twórcy się inspirowali.

„Wcielasz się w rolę Paula Prospero, posiadającego zdolności okultystyczne detektywa, który otrzymuje niezwykle niepokojący list od Ethana Cartera. Paul uświadamia sobie, że chłopcu grozi ogromne niebezpieczeństwo, i pojawia się w jego domu w Red Creek Valley, gdzie sprawy mają się gorzej, niż sobie to wyobrażał. W okolicy dokonano brutalnego morderstwa, po którym Ethan zaginął. I nie jest to, jak ustala Paul, jedyne lokalne morderstwo, któremu warto się przyjrzeć.”

Gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Średnia ocen z recenzji z branżowych mediów sięgnęła 82%. Niemal identyczne zdanie wyrażali gracze, w ich przypadku średnia ocen zatrzymała się na 80%. Wyróżnieniem była bez wątpienia również statuetka BAFTA w kategorii największa innowacja. Tym bardziej, że rywalami byli tam m. in. Alien: Isolation, Middle Earth: Shadow of Mordor czy Titanfall.

Więcej o The Vanishing of Ethan Carter możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

