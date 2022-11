Jak się okazuje, świąteczny “Deadpool” ma już gotowy scenariusz i to od… całych czterech lat! Przy okazji promowania uwspółcześnionej wersji “Opowieści wigilijnej” pt. “Świąteczny duch” od Apple TV+ Reynolds podzielił się swoją wizją okolicznościowej odsłony przygód bohatera.

Świąteczny Deadpool? Scenariusz już gotowy

Świąteczny “Deadpool” to historia rozpisana przez samego Reynoldsa we współpracy ze scenarzystami wszystkich odsłon oryginalnego tytułu: Rhettem Reesem oraz Paulem Wernickiem.

Plany przeniesienia jej na ekran pokrzyżowała fuzja Disneya i 21st Century Fox, która miała miejsce w 2019 roku. Mimo to Reynolds wciąż nie porzuca nadziei na ostateczne powodzenie projektu. Wedle nakreślonej przez twórców wizji świąteczny “Deadpool” miałby stanowić w pełni usankcjonowany film okolicznościowy z elementami muzyki i tańca.

Ryan Reynolds o świątecznym Deadpoolu

Bardzo chciałbym usłyszeć piosenki i zobaczyć taniec w filmie o Deadpoolu. Cztery lata temu Rhett Reese, Paul Wernick i ja napisaliśmy świąteczny film z udziałem Deadpoola. Ale został on zagubiony w chaosie związanym z przejęciem Foxa przez Disneya i nigdy nie został zrealizowany. Może pewnego dnia uda nam się zrobić ten film. To nie ma być musical, ale pełnoprawny film świąteczny z Deadpoolem. Więc może kiedyś go zrobimy

– zdradził Reynolds w wywiadzie dla portalu Big Issue.

Na tę chwilę pewna jest za to premiera “Deadpool 3”, którą zaplanowano na 6 września 2024 roku. Za scenariusz do filmu odpowiedzialne są siostry Molyneux (“Bob's Burgers”, “Ludzie, których nie cierpimy na weselach”). Jego reżyserem będzie zaś Shawn Levy ("Free Guy", "Projekt Adam"). Przy tej okazji na ekranie pojawi się również Hugh Jackman – jako Wolverine.

Źródło: Big Issue