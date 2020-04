PC Gaming Show był dotąd częścią targów E3. W tym roku tej ostatniej imprezy nie będzie i stąd nie wiadomo było także, czy konferencja poświęcona pecetowym grom zostanie zorganizowana. Teraz już wiemy: na szczęście tak.

Święto graczy komputerowych – PC Gaming Show 2020 się odbędzie!

PC Gaming Show 2020 odbędzie się, nawet pomimo tego, że targi E3 2020 zostały odwołane. Nie jest to może konferencja ciesząca się największą popularnością, ale miłośnicy pecetowych gier – a w szczególności strategii, przygodówek, symulatorów i MMO – zawsze włączają na jej czas komputery, by dowiedzieć się, w co już wkrótce pograją. W tym roku na szczęście też będziemy mieli taką możliwość.

W tym roku impreza zostanie oczywiście w całości przeniesiona do Internetu. PC Gaming Show na żywo będziemy mogli oglądać między innymi za pośrednictwem Twitcha. Warto to robić, bo w jej trakcie mają zostać zapowiedziane zupełnie nowe gry, a te, o których już wiemy, zostaną zaprezentowane na całkowicie świeżych zwiastunach i materiałach z rozgrywki.

Wśród potwierdzonych partnerów imprezy odnajdujemy między innymi ekipę Frontier Developments (a więc twórców Elite: Dangerous, Jurassic World Evolution, a ostatnio świetnego Planet Zoo), wydawnictwo Perfect World Entertainment (które niedawno dało nam Remnant: From the Ashes), firmę Intel, (odpowiedzialne za serię Killing Floor) studio Tripwire Interactive, a także Humble Bundle i Epic Games Store.

Kiedy odbędzie się PC Gaming Show 2020? Już w czerwcu

Konferencja PC Gaming Show 2020 odbędzie się w sobotę, 6 czerwca 2020 roku – jeśli uwielbiacie grać na pecetach, to koniecznie zaznaczcie tę datę w swoich kalendarzach!

Źródło: Gaming Bolt, PC Gamer

