Jak wyglądałby pierwszy DOOM, gdyby powstał na silniku (wydanej jedenaście lat później) części trzeciej? Nie trzeba gdybać, bo jest ktoś, kto postanowił do takiego przeniesienia doprowadzić. Zobaczcie więc sami jak to wygląda.

Jest ktoś, kto chce tchnąć nowe życie w DOOMa. Tego pierwszego. Najlepszego

DOOM Eternal to kawał świetnej strzelanki, ale i tak w sercach wielu miłośników FPS-ów najważniejsze miejsce zajmować może wydana w 1993 roku „jedynka”, od której wszystko się zaczęło. Zdążyła się ona jednak poważnie zestarzeć, ale na szczęście jest ktoś, kto próbuje tchnąć w nią nowe życie. Tym kimś jest niejaki Gamehacker.

Gamehacker to modder, który od kilku lat rozwija projekt DOOM Reborn. W jego ramach przeniósł pierwszego (i drugiego) DOOMa na silnik id Tech 4, który był podstawą wydanej w 2004 roku trzeciej odsłony tej serii. Przygotował też nowe tekstury i modele uzbrojenia czy potworów, starając się przy tym zachować jak najwięcej z oryginału. Kilka dni temu wypuścił wersję pre-beta 1.65. Poniżej możecie zobaczyć jak to wszystko się prezentuje.

Zobacz najnowszy gameplay DOOM Reborn, czyli DOOM 1 i DOOM 2 na silniku DOOM 3:

DOOM Reborn początkowo był modyfikacją trzeciej części serii, ale obecnie nie trzeba już posiadać tej gry, by się pobawić. Wystarczy pobrać pliki (około 1,3 GB), wypakować je i uruchomić. Jeśli chcecie to zrobić i przekonać się samodzielnie o jakości tej produkcji, to zostawiamy wam linka.

Źródło: PC Gamer, Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o grach komputerowych: