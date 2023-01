Syberia to jedna z najlepszych i najbardziej lubianych serii gier przygodowych. Jeśli nie mieliście z nią do czynienia, to będzie mogli nadrobić sporą część zaległości bez wydawania pieniędzy.

Syberia i Syberia II za darmo. Jak pobrać?

Syberia i Syberia II były już rozdawane za darmo, ale przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto mógł promocje przegapić. Wtedy z pomocą przychodzi kolejna, tym razem mamy z nią do czynienia w sklepie IndieGala Store.

Wystarczy odszukać karty gier Syberia i Syberia II, a potem niemalże na samym dole akapity Download z przyciskiem „add to library”. To w zasadzie jedyny wymóg, a mianowicie potrzebne jest konto w wymienionym sklepie.

Kultowe gry przygodowe

W zeszłym roku serii Syberia stuknęło 20 lat. Szmat czasu i mogłoby się wydawać, że udostępnienie dwóch pierwszych odsłon to aktualnie nic interesującego. Tak jednak nie jest, bo chociaż z oczywistych względów nie są to dziś tytuły czarujące oprawą graficzną, to klimatem, fabułą i grywalnością nadal zawstydzają niejedną nową produkcję.

Z przygodami Kate Walker powinien zapoznać się każdy gracz sympatyzujący z tym gatunkiem gier. Na całość serii składają się jeszcze Syberia 3 z 2017 roku oraz Syberia: The World Before z 2022 roku. I o ile trójka zebrała zauważalnie niższe oceny, to najnowsza odsłona znów przywróciła ten cykl tam, gdzie jego miejsce.

