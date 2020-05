Co to jest Desperados III? Twórcy wyczerpali temat w swoim ponad 6-minutowym materiale wideo. Zobacz i pozbądź się niepewności.

Desperados III to taktyczna strategia czasu rzeczywistego z elementami skradanki. Tak można by ją przynajmniej opisać, jeśli chciałoby się to zrobić krótko i konkretnie. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Mimimi Games postanowiła jednak podać nieco więcej szczegółów – specjalnie dla tych osób, które zastanawiają się, „co to w ogóle są te całe desperadosy” i na czym polega w nich rozgrywka.

Desperados III, czyli piątka wspaniałych na Dzikim Zachodzie

W Desperados III lądujemy na Dzikim Zachodzie, gdzie stajemy na czele gangu złożonego z nieprzejmujących się obowiązującym prawem, osobliwych jego- i jejmości:

John Cooper jest rewolwerowcem, stojącym na czele gangu,

Hector Mendoza to ponadprzeciętnie silny myśliwy – specjalista od pułapek,

Doc McCoy umiejętnie łączy role lekarza i snajpera,

Kate O’Hara potrafi zawrócić w głowie przeciwnikom, by odwrócić ich uwagę,

a Isabelle Moreau wykorzystuje nadnaturalne moce, by przejmować kontrolę nad umysłami.

Kluczem do sukcesu jest właściwe wykorzystanie umiejętności poszczególnych bohaterów, a więc dobranie odpowiedniej taktyki do każdej sytuacji. Chodzi o to, by skutecznie neutralizować zagrożenia i osiągać cele, ale pozostawać przy tym w ukryciu.

Jak to wygląda w praktyce? Zobacz prezentację wideo Desperados 3:

Tak jak pani prezenterka powiedziała pod koniec filmu, gra Desperados III zadebiutuje 16 czerwca bieżącego roku, a jej platformami docelowymi są komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Edycja standardowa nie będzie jedyną i coś dla siebie znajdą też kolekcjonerzy, a jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec jest taka, że potwierdzona została polska wersja językowa (z napisami).

Źródło: Koch Media, THQ Nordic

