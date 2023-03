Dostęp do sztucznej inteligencji Bing AI opartej o model GPT trafił do publicznej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Jak uruchomić chatbota?

Użytkownicy przeglądarki internetowej Microsoft Edge docenią nowość, która właśnie trafiła do jej publicznej – stabilnej – wersji. Bing AI jest teraz zintegrowany z oprogramowaniem i pozwala korzystać z chatbota przy użyciu jednego przycisku.

Bing AI w Microsoft Edge

Microsoft już wcześniej pracował nad zintegrowaniem swojego chatbota Bing AI z przeglądarką Edge. Do tej pory funkcja była dostępna w środowiskach testowych. W końcu jednak najnowsza wersja oprogramowania pozwala uruchomić sztuczną inteligencję bez uruchamiania dodatkowych kart. Interfejs Bing AI jest teraz częścią przeglądarki. Jak zatem skorzystać z nowości?

Przede wszystkim upewnij się, czy korzystasz z najnowszej wersji Microsoft Edge (w dniu publikacji tego materiału jest to 111.0.1661.41). Jeśli tak, to w prawym górnym rogu zauważysz ikonkę z logo Bing. Po jej kliknięciu, przeglądarka wyświetli specjalną sekcję z czatem SI.

Dostęp do Bing AI w Microsoft Edge jest jednak ograniczony dla osób, które zapisały się na listę oczekujących – i otrzymali dostęp do sprawdzania chatbota. Według komentarzy internautów wypowiadających się na temat funkcjonalności Bing AI m.in. na Twitterze, średni czas oczekiwania na otrzymanie dostępu do SI wynosi ok. 2 tygodni.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zintegrowany z przeglądarką Edge czat SI pozwala m.in. streszczać artykuły, które wyświetlane są na uruchomionej karcie. W przyszłości nie tylko Microsoft będzie oferować sztuczną inteligencję wbudowaną w swoje oprogramowanie. Opera już zeszłym miesiącu zapowiadała, że planuje implementację Chat GPT.