Zimą nie jest łatwo dbać o zdrowie, ale technologie przychodzą, by nam to uprościć. Poznaj dziewięć urządzeń, które mogą ci pomóc przejść przez te mroźne miesiące w pełni sił.

Oczyszczaj i nawilżaj – to bardzo ważne dla zdrowia i samopoczucia

Oczyszczacz powietrza to chyba pierwsze urządzenie, które przychodzi do głowy, gdy myśli się o zdrowiu zimą. W tym roku szczególnie warto zainwestować w taki sprzęt, bo niestety powodów, by spędzać czas poza domem, będzie raczej niewiele. Z urządzeniem tego rodzaju możemy być pewni, że powietrze w naszym mieszkaniu będzie wolne od smogu i najróżniejszych innych zanieczyszczeń. Smog tymczasem jest olbrzymim problemem w wielu polskich miastach, a co roku z jego powodu umiera nawet kilkanaście tysięcy osób.

Dobrym wyborem będzie oczyszczacz Philips z technologią Dual Scan, sprawdzający jakość powietrza aż 1000 razy na sekundę i potrafiący błyskawicznie reagować, gdy coś jest nie tak. Dodaj do tego filtr NanoProtect HEPA, któremu poddadzą się nawet cząsteczki drobniejsze od najmniejszego spośród znanych wirusów i wydajność zapewniającą czyste powietrze w 7,5 minuty (w przypadku 20-metrowego pokoju), a otrzymasz kawał solidnego modelu. Ten, który opisujemy, to Philips Dual Scan AC3059/50.

Zimą problemem jest jednak nie tylko zanieczyszczone, ale też suche powietrze (bo w końcu ogrzewamy mieszkania, by było cieplutko). Takie powietrze tymczasem może negatywnie wpływać na cerę, znacząco osłabiać odporność, prowadzić do problemów z układem oddechowym, a do tego psuć samopoczucie i utrudniać spokojny sen w nocy. Warto więc rozejrzeć się za jakimś nawilżaczem powietrza…

Rzuć okiem na przykład na Stadler Form Oskar. To bardzo popularny model, przykuwający wzrok oryginalną, a przy tym po prostu ładną stylistyką. Równocześnie cechujący się bardzo wysoką wydajnością. Bez problemu radzi sobie w pomieszczeniach do 50 metrów kwadratowych, w których może nie tylko utrzymywać odpowiednią wilgotność, ale też dbać o przyjemny zapach.

Ale zaraz – po co dwa urządzenia, skoro wystarczy jedno? Weźmy na przykład taki Sharp KC-G40EUW – to oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym. Co ważne: w obu tych zastosowaniach wypada bardzo dobrze. Ten jeden sprzęt jest w stanie wyraźnie poprawić jakość tego, czym oddychasz – powietrze jest wolne od bakterii i wirusów, alergenów, a nawet nieprzyjemnych zapachów, a do tego odpowiednio nawilżone – nawet przy włączonych kaloryferach. Co więcej, wszystko dzieje się samo, dzięki wbudowanym czujnikom.

Innym urządzeniem, które pozwoli ci się pozbyć wirusów i bakterii (a przy okazji także brudu) z mieszkania, jest parownica. To też sposób na czyste podłogi, bez konieczności korzystania z silnych środków i wdychania chemicznych oparów. Wykorzystaj moc pary wodnej, która jest w stanie dokonać pełnej dezynfekcji, zabijając 99,999% wirusów otoczkowych. Praktycznym modelem z tej kategorii jest Karcher SC 2 Easyfix 1.512-050.0 o dużej mocy (1500 W), dużej pojemności (1 l) i z bogatym wyposażeniem. To ostatnie sprawia, że urządzenie znajduje zastosowanie nie tylko na podłogach, ale też choćby w czyszczeniu akcesoriów kuchennych i łazienkowych.

Gadżet ważny nie tylko dla zdrowia – istotny nawet dla życia

Kolejny sprzęt, którym chcielibyśmy cię zainteresować, nie jest może najfajniejszych gadżetem na rynku, ale równocześnie jest to akcesorium, które powinno się znaleźć w jak największej liczbie domów. Mamy na myśli czujnik czadu – niewielkie urządzonko, które jest w stanie wykryć zwiększone stężenie tlenku węgla i zaalarmować wszystkich mieszkańców, zanim dojdzie do tragedii.

Do wyboru masz wiele modeli, ale najlepiej jest oczywiście wybrać sprawdzony, certyfikowany sprzęt. Jedną z godnych polecenia opcji jest Kidde 5CO – wygodny w montażu, łatwy w obsłudze i niezawodny czujnik czadu.

Bądź fit. To zdrowe podejście

Szczególnie zimą potrzeba dużej motywacji, by pozostawać fit. Mróz na zewnątrz nie zachęca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, niskie temperatury w domu motywują co najwyżej do dodawania sobie energii pochłanianym w dużych ilościach cukrem, a szybko zachodzące słońce powoduje, że najchętniej to by się tylko spało. Być może gadżetom uda się jednak pomóc ci w dbaniu o zdrowie.

Jakim gadżetom konkretnie? Ano na przykład takim jak blender Kenwood Sport2Go SMP060WG – idealny do przygotowywania zdrowych koktajli i smoothie. Zamiast tradycyjnego kielicha wykorzystuje on bidony, dzięki czemu sporządzony z warzyw i owoców napój możesz od razu zabrać ze sobą – czy to do pracy, na spacer czy choćby do drugiego pokoju. Nie ma potrzeby przelewania go do szklanki czy innej butelki. Równocześnie sprzęt jest wydajny i dziecinnie prosty w obsłudze.

O ile czujnika czadu i blendera można się było nie spodziewać, to ze smartwatchem sprawa ma się chyba inaczej. Tak jak oczyszczacz jest pierwszym sprzętem przychodzącym na myśl w kwestii AGD, tak inteligentny zegarek jest nim wśród gadżetów. Dzięki monitorowaniu aktywności motywuje do działania i podpowiada, co można poprawić, by osiągać jeszcze więcej. Choć niektórzy w to wątpią, widok choćby samej liczby postawionych kroków daje kopa do działania.

Rynek smartwatchów mocno się rozrósł w ostatnich latach i do wyboru jest naprawdę dużo ciekawych modeli. My wybraliśmy na przykład jedną z tegorocznych nowości, jaką jest Honor Watch GS Pro. Oferuje GPS-a i ponad 100 trybów treningowych, a w dodatku jest to zegarek z pulsoksymetrem (a to ważne w kontekście COVID-19) . Może też pochwalić się akumulatorem zapewniającym kilkudniowe działanie i wytrzymałą konstrukcją, gotową na najrozmaitsze przygody.

Tańszą i subtelniejszą alternatywą dla smartwatcha może być opaska fitness. Polecamy Samsung Galaxy Fit 2, który automatycznie rozpoznaje typ treningu i monitoruje nasze wyniki, mierzy tętno, stres i jakość snu, a do tego wszystkiego jeszcze przypomina o myciu rąk – co w czasach pandemii jest nawet ważniejsze (choć ważne jest tak naprawdę zawsze). Duży, czytelny wyświetlacz to kolejny atut tego akurat modelu.

No dobra, blender pozwoli nam zadbać o dobrą dietę, a smartwatch lub opaska – o odpowiednią ilość ruchu. Jak jednak sprawdzić, czy to wszystko przynosi właściwe rezultaty? Z tego zadania dobrze wywiąże się Huawei Smart Scale AH100 lub inne urządzenie z kategorii: inteligentna waga. Na czym ta „inteligencja” polega? Na tym, że wskazania nie kończą się na masie ciała, ale poznajesz też BMI, procent tkanki tłuszczowej, masę mięśni i kości czy zawartość wody w organizmie, a wszystkie te informacje trafiają do aplikacji na twoim telefonie, dzięki czemu masz wygodny sposób na ich odczytanie, a także możliwość śledzenia swoich postępów.

A jak tobie nowe technologie pomagają w dbaniu o zdrowie zima. Podziel się tymi sposobami w komentarzach i wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.