Chociaż akurat w przypadku serii FIFA wersje demo pozostawały standardem, w tym roku odeszło od niego nawet EA i to przy dość dziwnej argumentacji. Najwyraźniej jednak gracze nie mają tego za złe, bo bardzo tłumnie rzucili się do skorzystania z innej drogi pozwalającej spędzić z FIFA 21 trochę czasu przed premierą.

Chodzi o usługę EA Play, jej abonenci mogą liczyć na 10-godzinną wersję próbną. Została udostępniona 1 października i szybko okazało się, że serwery EA nie były przygotowane na wszystkich zainteresowanych. Początkowo problemy pojawiły się na konsolach, ostatecznie nie ominęły również korzystających z PC. Doświadczyliście ich u siebie?

We are aware of an issue that's currently impacting some players' ability to access the EA Play app on PS4 and Xbox One.



As a work around, EA Play Members can download the FIFA 21 trial from the FIFA 21 page in your console's store.