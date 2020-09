Owszem, nie jest wielką tajemnicą, że w obecnych czasach wersje demo należą do rzadkości. Akrat w przypadku serii FIFA pozostawały jednak standardem, z którego w tym roku EA jednak rezygnuje. Oficjalnie potwierdzono dziś, że FIFA 21 nie doczeka się wersji demo. Ciekawe jest tłumaczenie takiego obrotu spraw, wedle EA przygotowanie wersji demo spowodowałoby utratę cennego czasu, który może być wykorzystany na doszlifowanie finalnej wersji gry.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.