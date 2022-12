Instytut Pamięci Narodowej wkrótce udostępni swój kolejny gamingowy projekt. Szybowcowa '87 przeniesie nas do lat 80. ubiegłego wieku, a konkretnie do mieszkania na wrocławskim Gądowie, które niegdyś było siedzibą tajnej drukarni Solidarności.

Kolejna patriotyczna gra Instytutu Pamięci Narodowej

Szybowcowa '87, edukacyjna gra VR sfinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej, to nie pierwszy projekt tego urzędu. Wcześniej w tym roku pojawiła się już Gra Szyfrów, czyli fabularna gra skupiająca się na wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką. Tym razem IPN chce przenieść nas do lat 80. ubiegłego wieku, a dokładniej do mieszkania w peerelowskim bloku na wrocławskim Gądowie.

To właśnie tam znajdowała się tajna drukarnia „Solidarności Walczącej”. Lokal ten należał do Marka Petrusewicza - olimpijczyka i pierwszego polskiego rekordzisty świata w pływaniu na 100 m. Tytułowe '87 odnosi się do roku 1987, w którym został aresztowany przewodniczący „Solidarności Walczącej”, Kornela Morawieckiego. W grze, przy pomocy VR, będzie można eksplorować pomieszczenia drukarni, powielać kopie niepodległościowej prasy i zapoznać się z konspiracyjną „bibułą”. Produkcja umożliwi też przesłuchanie komunikatów SB przechwyconych przez kontrwywiad SW.

Zapoznaj się z autentycznymi materiałami poligraficznymi, wytworzonymi przez SW, przeniesionymi do świata cyfrowego na podstawie oryginałów dokumentów, znajdujących się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej.

Szybowcowa '87 - wymagania gry i cena

Gra ma zostać udostępniona wkrótce, jak można wyczytać z oficjalnej strony tytułu na platformie Steam. Będzie dostępna za darmo na komputerach osobistych. Co ważne, do zagrania w nią konieczne będą gogle VR. Warszawskie studio Pictureworks, zajmujące się produkcją gry, udostępniło też wymagania sprzętowe.

Szybowcowa '87 - minimalne wymagania sprzętowe

System operacyjny: Windows 10 64-bit,

Windows 10 64-bit, Procesor: AMD Ryzen 5 1600 lub Core i5 6600K,

AMD Ryzen 5 1600 lub Core i5 6600K, Pamięć: 8 GB RAM,

8 GB RAM, Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 560,

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 560, Miejsce na dysku: 1000 MB dostępnej przestrzeni,

1000 MB dostępnej przestrzeni, Obsługa VR: Oculus Rift lub Oculus Quest 2.

Szybowcowa '87 - zalecane wymagania sprzętowe

System operacyjny: Windows 10 64-bit,

Windows 10 64-bit, Procesor: Intel Core I7-11700K lub AMD Ryzen 7 5700G,

Intel Core I7-11700K lub AMD Ryzen 7 5700G, Pamięć: 16 GB RAM,

16 GB RAM, Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700,

Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700, Miejsce na dysku: 1000 MB dostępnej przestrzeni,

1000 MB dostępnej przestrzeni, Obsługa VR: Oculus Rift lub Oculus Quest 2.

