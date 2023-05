Sieć 3G w T-Mobile została wyłączona wraz z końcem kwietnia. Mimo kampanii informujących o konieczności wymiany kart SIM, wielu Polaków nadal tego nie zrobiło i zgłasza problemy z działaniem sieci.

Jak czytamy w serwisie TVN24, “mimo szerokich i licznych kampanii zachęcających do bezpłatnej wymiany kart SIM, nadal trafiają do nas zgłoszenia od klientów” – wynika z komunikatu przekazanego przez T-Mobile Polska. Problemy wynikają z wyłączenia sieci 3G na terenie całego kraju, do którego przymierza się też Orange.

Polacy nie wymienili kart SIM. Teraz narzekają na problemy z siecią

Głównym powodem wyłączenia sieci 3G jest jej niewystarczająca w obecnych czasach wydajność. Trzecia generacja sieci mobilnej zastąpiła 2G, która jest jeszcze wykorzystywana w urządzeniach o niskim zapotrzebowaniu na transmisję danych (np. na bramkach autostradowych) i przez kolejne lata pozostanie w Polsce.

Sieć 3G w telefonach jest natomiast zbędna, bo wszystkie nowe smartfony korzystają przynajmniej z technologii 4G/LTE. Właśnie z tego powodu o wyłączeniu 3G zdecydowała sieć T-Mobile, która wraz z końcem kwietnia wygasiła ją na terenie całej Polski. Podobne plany ma też Orange, jednak “pomarańczowi” rozpoczną wyłączanie 3G we wrześniu 2023 r. w okolicach Piły i Sieradza, a proces potrwa do końca 2025 r.

Choć abonenci T-Mobile mieli dużo czasu na wymianę starych kart SIM, bo pierwsze informacje zaczęły docierać do klientów o zamiarze wygaszenia 3G już w 2021 r., to wielu z nich nadal korzysta ze starych kart. “Nadal trafiają do nas zgłoszenia od klientów, którzy korzystają ze starych kart SIM czy telefonów niepozwalających na korzystanie z LTE/5G i VoLTE” – informuje biuro prasowe T-Mobile Polska cytowane przez TVN24.

Brak nowej karty skutkuje problemami z połączeniami głosowymi, ale też brakiem dostępu do internetu mobilnego.

Niektórzy operatorzy nie zdecydują się na wygaszanie 3G

Plus “obecnie nie planuje wyłączenia 3G”. Tego samego zdania odnośnie trzeciej generacji sieci komórkowej jest fioletowy operator. Play, podobnie jak Plus zamierza w najbliższym czasie pozostawić 3G do dyspozycji użytkowników. Nie wiadomo jednak, jak długo te deklaracje telekomów nie ulegną zmianie.