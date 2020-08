Unknown 9: Awakening to jedna z najgorętszych nowości zaprezentowanych podczas specjalnego wydarzenia otwierającego targi Gamescom 2020. To ambitny projekt, w którym twórcy prezentują nieco inne podejście do ważnych tematów.

Unknown 9: Awakening to tajemniczy, a przy tym bardzo ambitny projekt, nad którym czuwa mały zespół złożony z weteranów. Zanim zagłębimy się w szczegóły (choć na razie i tak za dużo nie wiemy), spójrzmy na oficjalny zwiastun, opublikowany z okazji targów Gamescom 2020.

Zobacz najnowszy zwiastun Unknown 9: Awakening:

Jak widać, zwiastun nie zdradza zbyt wiele, ale twórcy uchylili rąbka tajemnicy. Dowiedzieliśmy się, że w Unknown 9: Awakening poznamy historię Haroony – dziewczyny wychowanej w Kalkucie, której wizje własnej śmierci nie pozwalają normalnie funkcjonować. Dziewczyna odkrywa w sobie również tajemnicze umiejętności, pozwalające jej kontrolować to, co niewidzialne. Z pomocą mentora spróbuje zrozumieć to, co się za tym kryje, odwiedzając ukryty wymiar zwany The Fold.

Co jeszcze wiemy? Ano to, że Unknown 9: Awakening będzie przygodową grą akcji, w której wydarzenia będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby. A kiedy się tego wszystkiego doczekamy? Premiera planowana jest na 2021 rok.

Unknown 9 to więcej niż gra

Ale jest coś jeszcze, co powinniście wiedzieć. Unknown 9 to nie tylko gra Awakening, ale całe uniwersum, obejmujące różne formy. Tajemnice tego świata będziemy mogli odkrywać także w powieści Unknown 9: Genesis (pióra Laytona Greena), komiksie Unknown 9: Torment oraz podcaście Unknown 9: Out of Sight.

Źródło: Redlector Entertainment, Cenega

Czytaj dalej o zapowiedziach z Gamescom 2020: