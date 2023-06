Dobry wentylator lub tani klimatyzator? W ofercie Lidla na początku lipca pojawią się gadżety, które pomogą przetrwać nadchodzące, wakacyjne upały.

Prognozy pogody na zbliżające się dni i tygodnie nie napawają optymizmem wszystkich tych, którzy w swoim domu lub mieszkaniu nie mają klimatyzacji. Z upałami można sobie poradzić choćby przy wsparciu prostych wentylatorów. Droższym, ale o wiele skuteczniejszym rozwiązaniem będzie klimatyzator przenośny. Oba z tych urządzeń będzie można kupić w Lidlu. Przyglądamy się ofercie.

Tani klimatyzator w Lidlu. Sposób na radzenie sobie z upałami

W ofercie niemieckiego dyskontu gadżety do opanowania upałów w mieszkaniu pojawią się dopiero 1 lipca. Zostało zatem sporo czasu, aby przygotować się na zakup sprzętu, z którym nawet 30 st. C za oknem nie będzie powodować dyskomfortu.

Najtańszy wentylator, jaki pojawi się w Lidlu to kolumnowa konstrukcja. Jego niewątpliwą zaletą jest wzornictwo, które pozwala dopasować sprzęt do większości miejsc w domu, a co za tym idzie, urządzenie będzie mniej zauważalne od typowego wentylatora stojącego. W cenie 119 zł Lidl oferuje ergonomiczny wentylator o mocy 50 W, który ma ok. 76 cm wysokości.

Przewód zasilający jest długi na ok. 180 cm, a do tego producent zadbał o możliwość włączenia oscylacji 90 st. Oznacza to, że wentylator będzie poruszał się na boki i nawiewał w różne miejsca w pomieszczeniu. Do wyboru są 3 poziomy dmuchawy i funkcja 120-minutowego timera z automatycznym wyłącznikiem.

Nieco droższy, bo kosztujący 149 zł wentylator stojący dostępny od 1 lipca w Lidlu ma z kolei moc 45 W. Podobnie jak w kolumnowym, i ten ma regulowany kąt nawiewu oraz timer – w tym przypadku jednak jest on 7,5-godzinny i można go regulować co pół godziny. Do sterowania dołączony jest bezprzewodowy pilot, na którym można uruchomić jeden z trzech trybów pracy: naturalny, sen oraz oscylujący. Producent dodaje też w zestawie baterię do pilota, zatem sprzęt jest gotowy do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania.

Najciekawszym urządzeniem, które od początku lipca będzie można kupić w Lidlu – z uwagi na największą wydajność – jest przenośny klimatyzator. To sprzęt, który w cenie 999 zł pozwala chłodzić, osuszać i wentylować. Dla zachowania zdrowszego mikroklimatu, w klimatyzatorze zainstalowano filtr przeciwpyłowy.

Warto zaznaczyć, że klimatyzatorem Comfee z Lidla można sterować z aplikacji w smartfonie lub bezprzewodowym pilotem dołączonym w zestawie. Samo urządzenie ma z kolei wymiary ok. 33 x 63 x 31 cm i nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 25 m2. Regulacja temperatur odbywa się w zakresie od 17 do 35 st. C.