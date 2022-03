Czekacie na nowe, tańsze procesory AMD Ryzen? Jeśli tak, to mamy dobre wieści – kilka zagranicznych sklepów potwierdziło plany wydania kolejnych jednostek z serii Ryzen 4000 i 5000.

Informacje o nowych procesorach pojawiają się od kilku dni - spekulowano o nowych modelach Ryzen 4000 i 5000, które miałyby wypełnić lukę w niższym segmencie. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie tych informacji.

Procesory Ryzen 4000 i 5000 – sklepy potwierdzają nowe modele

Do tej pory producent potwierdził plany wydania tylko jednego nowego procesora z serii Ryzen 5000 – mowa o modelu Ryzen 7 5800X3D, który ma korzystać z technologii 3D V-Cache.



Sklep potwierdził plany wydania procesorów AMD Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 i Ryzen 7 5700X

W zagranicznych sklepach pojawiły się oferty sprzedaży kolejnych, słabszych modeli: Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 i Ryzen 7 5700X.

Oferty (przed)sprzedaży zawierają też ceny procesorów, jednak póki co nie wyglądają one zbyt zachęcająco. Nie znamy jednak oficjalnych stawek (a te mogą się różnić od cen ze sklepów).

Poniżej znajdziecie też nieoficjalną specyfikację ujawnionych modeli.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2+ L3 Grafika TDP Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz 8 MB + 64 MB - 105 W $799 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz 6 MB + 64 MB - 105 W $549 Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4/4,5 GHz 4 MB + 96 MB - 105 W $449? Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz 4 MB + 32 MB - 105 W $449 Ryzen 7 5700X* 8/16 3,4/4,6 GHz 4 MB + 32 MB - 65 W $299 Ryzen 7 5700G 8/16 3,8/4,6 GHz 4 MB + 16 MB Vega 8 65 W $359 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz 3 MB + 32 MB - 65 W $299 Ryzen 5 5600G 6/12 3,9/4,4 GHz 3 MB + 16 MB Vega 7 65 W $259 Ryzen 5 5600* 6/12 3,5/4,4 GHz 3 MB + 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 5500* 6/12 3,6/4,2 GHz 3 MB + 16 MB - 65 W $159 *specyfikacja nieoficjalna

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 + L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 7 4700G 8/16 3,6/4,4 GHz 4 MB + 8 MB Radeon Vega 8 65 W OEM Ryzen 5 4600G 6/12 3,7/4,2 GHz 3 MB + 8 MB Radeon Vega 7 65 W $154? Ryzen 5 4500* 6/12 3,6/4,1 GHz 3 MB + 8 MB - 65 W $129 Ryzen 3 4300G 4/8 3,5/4,0 GHz 2 MB + 4 MB Radeon Vega 6 65 W OEM Ryzen 3 4100* 4/8 3,8/4,0 GHz 2 MB + 4 MB - 65 W $99 *specyfikacja nieoficjalna

Okazuje się, ze to jeszcze nie koniec ofensywy AMD. Producent przygotowuje też trzy tajemnicze modele z generacji Cezanne, ale ich nazwy jeszcze nie zostały ujawnione (wiemy, że jeden model jest 4-rdzeniowy/8-wątkowy i dwa 6-rdzeniowe/12-wątkowe).



W planach producenta są też trzy tajemnicze modele Cezanne

Najprawdopodobniej mamy do czynienia z jednostkami przeznaczonymi do budowy gotowych zestawów komputerowych na co wskazuje oznaczenie kodowe MPK (dotyczące opakowań zbiorczych typu multipack). Takie procesory najpewniej nie pojawią się w sprzedaży detalicznej (a przynajmniej nie na początku).

Kiedy premiera nowych procesorów Ryzen?

Nowe jednostki mają stanowić odpowiedź na modele Intel Alder Lake, które zdominowały niższy i średni segment. To dobra informacja dla nas, bo na rynku robi się coraz ciekawiej i producenci walczą o klienta.

Jeśli jesteście zainteresowani nowymi modelami, to będziecie jeszcze musieli uzbroić się w cierpliwość. Według nieoficjalnych informacji, premiera nowych procesorów została zaplanowana dopiero na kwiecień.

Cześć modeli Ryzen 4000 i 5000 ma pojawić się 4 kwietnia (wtedy też spodziewamy się ich dostępności w sklepach). Ryzen 7 5800X3D zadebiutuje trochę później, bo podobno dopiero 20 kwietnia.

Źródło: WCCFTech, 2Compute, VideoCardz