Panele QLED, HDR w obu kluczowych formatach, niski input lag i aktualny Android. Nowe telewizory TCL z serii C na rok 2021 prezentują się naprawdę nieźle.

Nowe telewizory QLED TCL: C72, C72+ i C82 z podświetleniem Mini LED

C72, C72+ i C82 to najnowsze telewizory QLED firmy TCL. Tegoroczne modele będą miały sporo do zaoferowania. To nie tylko kropki kwantowe, zapewniające wierne odwzorowanie kolorów, ale też wysoki kontrast za sprawą HDR-u w formatach Dolby Vision i HDR10+, szybka łączność Wi-Fi 6 oraz porty HDMI 2.1, które docenią przede wszystkim gracze (podobnie jak input lag poniżej 15 ms). Nie bez znaczenia jest też system Android 11 z Asystentem Google i komunikatorem Google Duo.



TCL C72

W seriach C72+ i C82 możemy ponadto liczyć na panele klasy 120 Hz oraz funkcję VRR, na bieżąco optymalizującą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. Zastosowano w nich również technologię Dolby Vision IQ, która do klasycznych efektów HDR-u dodaje jeszcze optymalizację pod kątem warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu.



TCL C72+

A czym wyróżnia się flagowa seria C82? To podświetlenie Mini LED, w którym diody są znacznie mniejsze, dzięki czemu ekran może zostać podzielony na jeszcze więcej stref, co pozytywnie wpływa na kontrast i jasność obrazu. Dodatkowo producent postawił na technologię 4K HDR Premium oraz – w kwestii audio – na 2.1-kanałowy system Onkyo.



TCL C82

Porównanie telewizorów TCL z serii C na rok 2021:

TCL C72 TCL C72+ TCL C82 Typ panelu LCD (QLED) LCD (QLED) LCD (QLED) Rozdzielczość 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD Podświetlenie LED LED Mini LED Odświeżanie 60 Hz 120 Hz 120 Hz HDR Dolby Vision, HDR10+ Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+ Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+ HDMI 2.1 tak (z ALLM) tak (z ALLM i VRR) tak (z ALLM i VRR) Audio system stereo Onkyo system stereo Onkyo system 2.1 Onkyo System Android TV 11 Android TV 11 Android TV 11 Przekątne 43, 50, 55, 65 i 75 cali 55, 65 i 75 cali 55 i 65 cali

A tak prezentują się ceny TCL C72, C72+ i C82:

43-calowy TCL 43C725 – 2199 zł

50-calowy TCL 50C725 – 2899 zł

55-calowy TCL 55C725 – 3399 zł

65-calowy TCL 65C725 – 4499 zł

75-calowy TCL 75C725 – 5999 zł

55-calowy TCL 55C728 – 3899 zł

65-calowy TCL 65C728 – 4999 zł

75-calowy TCL 75C728 – 6999 zł

55-calowy TCL 55C825 – 5999 zł

65-calowy TCL 65C825 – 7999 zł

Jest też nowy soundbar: TCL TS8132

Korzystając z okazji TCL zaprezentował także swój najnowszy soundbar oznaczony symbolem TS8132. To system 3.1.2 z belką i bezprzewodowym subwooferem. Obsługuje realistyczne efekty przestrzenne w formacie Dolby Atmos, ma wbudowanego Chromecasta (do wygodnego strumieniowania treści) i Asystenta Google (pomagającego w obsłudze), a także oferuje HDMI z eARC i Dolby Vision 4K pass-thru. A wygląda tak:



TCL TS8132

TCL rośnie i ma apetyt na więcej

TCL ma za sobą kolejny rekordowy rok. Firma odnotowała 40-procentowy wzrost przychodów i 25-procentowy wzrost dochodów względem roku poprzedniego. Nowe serie telewizorów wyraźnie pokazują, że ma apetyt na więcej – chce zaoferować coś „Kowalskiemu”, ale też dbać o innowacyjność i technologie dla bardziej wymagających odbiorców. Z zapowiedzi wynika również, że (trzeci co do wielkości) producent telewizorów chce kłaść coraz mocniejszy nacisk na inne kategorie produktowe: soundbary, a także sprzęt AGD, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczaczy powietrza.

Źródło: TCL, informacja własna

