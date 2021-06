Pamięci DDR5 RAM powoli pojawiają się na rynku, więc część z Was pewnie już myśli nad zmianą platformy i zastanawia się ile trzeba będzie zapłacić za nowe „kostki”. Niestety, tanio nie będzie.

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła firma TeamGroup – niektórzy z Was pewnie jeszcze od niej nie słyszeli, ale to jeden z głównych graczy na rynku pamięci RAM. Ostatnio producent wprowadził do oferty świeżutkie moduły DDR5 i przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat ich ceny.

TeamGroup wprowadza pamięci DDR5

Producent przygotował zestaw TeamGroup DDR5 Elite o pojemności 32 GB (2x 16 GB). Moduły pracują z taktowaniem 4800 MHz i opóźnieniami CL40-40-40-77, a ich napięcie zasilające wynosi standardowe 1,1 V.

TeamGroup Elite to najbardziej podstawowe modele, które są adresowane do najmniej wymagających użytkowników. Nie znajdziemy tutaj żadnego radiatora (a tym bardziej podświetlenia LED).

Producent zdradził, że pamięci DDR5 będą zgodne z nowymi płytami głównymi Intel 600 (chodzi o konstrukcje pod procesory Intel Core 12. generacji – Alder Lake).

Ile kosztują pamięci DDR5 RAM?

Pamięci TeamGroup DDR5 Elite mają trafić do sprzedaży już pod koniec czerwca, ale nie powinniśmy oczekiwać niskiej ceny - zestaw 32 GB (2x 16 GB) został wyceniony na 399,99 dolarów. Obecnie w podobnej cenie można kupić high-endowe zestawy DDR4 32 GB (2x 16 GB) o taktowaniu 4000 – 4400 MHz.

Wiemy, że producent nie planuje na tym poprzestawać i przygotowuje też szybsze moduły TeamGroup T-Force (te jednak będą jeszcze droższe).

Źródło: TeamGroup