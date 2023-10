Firma techbite informuje o debiucie PIX 15.6 FHD 128 GB. Sprzęt od rodzimego producenta powinien zadowolić tych, którzy szukają niedrogiego sprzętu do nauki i pracy.

PIX 15.6 FHD 128 GB to propozycja dla osób poszukujących wydajnego laptopa do 2000 złotych. Urządzenie posiada 15,6-calowy ekran Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli w technologii IPS z odświeżaniem 60 Hz. Ta konfiguracja gwarantuje przyzwoitą jakość obrazu, co jest istotne zarówno podczas pracy biurowej, jak i podczas korzystania z multimediów.

Specyfikacja techniczna techbite PIX 15.6 FHD 128 GB

Wydajność sprzętu zapewnia 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron N5105 z 8 GB pamięci RAM. W razie potrzeby pamięć RAM można zwiększyć, co pozwoli na jeszcze płynniejszą pracę. Laptop ma baterię o pojemności 6400 mAh. System operacyjny to Windows 11.

Komputer oferuje również 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i slot na dysk SSD.

Porty i złącza

Techbite PIX 15.6 FHD 128 GB ma dużą liczbę portów. To między innymi: jedno złącze USB 2.0, po dwa porty USB 3.0 i USB typu C, wyjście HDMI 1.4a, gniazdo audio 3.5 mm i gniazdo Ethernet. Urządzenie korzysta z Wi-Fi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0.

Model wyposażono również w podświetlaną klawiaturę i kamerę 2 Mpx z zaślepką.

Cena

Laptop techbite PIX 15.6 FHD 128 GB jest dostępny w cenie 1599 złotych. Można go nabyć bezpośrednio od producenta lub u operatora Orange.

źródło: materiały prasowe