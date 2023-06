Na rynku pojawił się najnowszy produkt od Tedee: inteligentny zamek Tedee GO. To lekko uproszczona – i zarazem nieco tańsza – wersja dobrze przyjętego Tedee PRO.

Tedee PRO, który zadebiutował cztery lata temu, zdobył miano najlepszego inteligentnego zamka w Europie. Smart lock wyposażono w funkcje umożliwiające sterowanie za pomocą telefonu i opcje integracji z kluczowymi systemami inteligentnego domu, takimi jak Apple Home, Google Home i Amazon Alexa. Jednakże produkt ten wymagał mocowania na wkładce bębenkowej i jej wymiany, co stanowiło wyzwanie dla użytkowników. Dlatego polska firma opracowała nową wersję o nazwie Tedee GO.

Grzegorz Chuchra, CEO firmy Tedee, mówi: – wysłuchaliśmy opinii klientów i stworzyliśmy nowy smart lock. Tedee GO to inteligentny zamek zaprojektowany tak, by jego instalacja była łatwa nawet dla osób bez technicznych umiejętności – można zamontować go już w minutę na istniejącej wkładce.

Tedee GO – bezpieczeństwo i bateria

Urządzenie cechują wysoki – ten sam co w przypadku poprzednika – standard bezpieczeństwa potwierdzony przez instytut AV-Test, kompatybilność z ponad 15 platformami smart home i możliwość zdalnej kontroli.

Zarówno Tedee GO, jak i Tedee PRO mogą być sterowane za pośrednictwem Tedee bridge, posiadają funkcję automatycznego otwierania i zamykania oraz są kompatybilne z klawiaturą Tedee, która pozwala na dostęp za pomocą kodów PIN. Pomimo zamontowanego inteligentnego zamka, drzwi można zawsze otworzyć tradycyjnym kluczem.

Zamek zasilają trzy baterie o średniej żywotności 6-8 miesięcy. Producent zapewnia, że Tedee GO oferuje cichszą pracę niż konkurencyjne smart locki.

Inteligentny zamek – cena

Ceny Tedee GO zaczynają się od około 880 zł. Nowy smart lock będzie szeroko dostępny za pośrednictwem platform eCommerce, sprzedawców elektroniki i lokalnych dystrybutorów.

źródło: materiały prasowe