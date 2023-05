Rozwiązaniami składającymi się na zintegrowany system inteligentnego domu są również sprzęty, które znajdą zastosowanie w pokoju dziecięcym. Komputronik przygotował właśnie akcję, w ramach której tanim kosztem można stworzyć taki dziecięcy “smart świat”.

Płatna współpraca z marką Komputronik.

Przyglądamy się produktom, które sprawią, że pokój twojego dziecka stanie się nowoczesnym – ale przede wszystkim bezpiecznym miejscem. Wszystko to za sprawą smart urządzeń, które z powodzeniem odnajdują się zarówno w pełnych zabawy pokojach dla maluchów, ale też u nieco starszych dzieci. W ramach akcji “Smart pokój dla dziecka” Komputronika przedstawiamy propozycje czterech produktów, które w cenie niewiele ponad 1000 zł pozwalają stworzyć bezpieczną i zautomatyzowaną przestrzeń dla twoich pociech.

Czujnik tlenku węgla Netatmo NCO-EC

Zaczynamy od tego, co najważniejsze - a więc zagwarantowania bezpieczeństwa nie tylko w pokoju, ale i całym domu. Czujnik tlenku węgla (czadu; CO) to sprzęt z kategorii tzw. must have. Niestety brak w nim funkcjonalności, której działanie można obserwować na co dzień, jak np. ma to miejsce w przypadku inteligentnego oświetlenia etc. Inteligentny czujnik czadu to jednak urządzenie, na którym nie warto oszczędzać, aby mieć pewność co do jego skuteczności.

Rzeczona propozycja od Netatmo komunikuje się przez bluetooth, ale też Wi-Fi i nie wymaga obecności huba do połączenia. Oznacza to, że nadzorowanie pomieszczenia może się odbywać bez względu na obecność dodatkowych akcesoriów w domu lub mieszkaniu. Uruchomiony NCO-EC dokonuje pomiaru niebezpiecznych dla zdrowia i życia gazów w czasie rzeczywistym. To ważne, szczególnie z uwagi to, że czad nie ma zapachu ani koloru.

Wszelkie odchylenia od normy, które mogą wynikać z nieszczelnych kotłów, komuników lub kuchenek gazowych etc. poskutkują natychmiastowym zaalarmowaniem ciebie i twoich bliskich. Netatmo nie tylko da znać, że wykrył niebezpieczeństwo przy użyciu głośnego alarmu, ale też wyśle powiadomienie na telefon na wypadek twojej nieobecności w domu.

Producent zapewnia też, że sprzęt działa 10 lat bez konieczności wymiany baterii i można go połączyć z Apple HomeKit. W istocie to proste urządzenie, które nie rzuca się w oczy – ale jest skuteczne i działa przez wiele lat, a to ważne nie tylko w przypadku obecności dziecka w domu, ale dla ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa.

Głowica termostatyczna Meross MTS150HHK

O tym, jak wygodnym rozwiązaniem jest zainstalowana inteligentna głowica termostatyczna w domu przekona się każdy, kto choć raz zdecyduje się na jej zakup. Niegdyś tego typu urządzenia kojarzyły się z wydatkami na poziomie kilkuset złotych, a więc “zabawką” dla największych fanów nowinek technologicznych.

Dziś natomiast dobrej jakości głowica termostatyczna sterowana m.in. przez Amazon Alexa, Apple HomeKit, Asystenta Google lub Samsung SmartThings kosztuje niewiele ponad 100 zł i pozwala w prosty sposób zapanować nad temperaturą w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowana. Najważniejsze zalety sprzętu z tej kategorii to przede wszystkim możliwość ustalenia harmonogramu pracy, a co za tym idzie - oszczędność pieniędzy.

Za sprawą zdalnego sterowania możesz w kilku prostych krokach zaprogramować, aby termostat ustawił się na wyższą temperaturę na kilka chwil przed tym, kiedy zamierzasz wrócić do domu. Wszak automatyzacja to kluczowa cecha charakterystyczna elementów inteligentnego domu. Do tego warto podkreślić, że Meross MTS150HHK wykryje i sam się wyłączy, kiedy w okolicy zostanie otwarte okno, a kaloryfer powinien w tym czasie grzać z pełną mocą. Brzmi znajomo? Tak, dzieci - szczególnie te starsze - lubią otwierać okna, zapominając przy tym o zakręceniu termostatu.

Do tego wszystkiego warto dodać możliwość rozbudowania całej sieci termostatów w domu i ustalania konkretnych trybów pracy (i temperatur) w każdym pomieszczeniu osobno. Oprócz tego – banalny montaż i konfiguracja. Dołączone w zestawie adaptery sprawiają, że nie musisz obawiać się konieczności przejścia szybkiego kursu hydraulika. Cały proces montażu powinien zająć nie dłużej niż kilka minut.

Inteligentne żarówki Philips Hue RGBW w zestawie z mostkiem i przełącznikiem

Na wstępie zaznaczę od razu, że inteligentne żarówki to kategoria produktów tak obszerna, że trudno nie zniechęcić się do ich zakupu po obejrzeniu pierwszych kilkudziesięciu propozycji we wszystkich dużych sklepach. W całym tym “smart-żarówkowym” szale na uwagę zasługuje jednak Philips. Seria Hue - umówmy się - jest nieco droższa od konkurencji z niższej półki, ale jest na tyle rozbudowana, że decydując się na zakup podstawowego zestawu otwieramy sobie furtkę do zbudowania prawdziwego królestwa z wszelakimi źródłami światła - i nie ma w tych słowach ani trochę przesady.

Podstawowy zestaw Philips Hue z dwoma żarówkami (gwint E27, czyli ten większy) o mocy 9W świecącymi kolorami z całej palety RGB, przełącznikiem i mostkiem to dobry pomysł dla kogoś, kto chce zainwestować w dobrej klasy sprzęt i wie, że w przyszłości planuje rozwijanie systemu. Dwie żarówki to wystarczająca ilość do pokrycia światłem całego - nawet dużego pokoju dla dziecka. Przełącznik natomiast pozwala sterować z nimi w konwencjonalny sposób, a mostek gwarantuje integrację każdego pojedynczego elementu w jeden duży system.

Nie chcę, aby treść tego materiału zabrzmiała jak opowieść sprzedawcy ze sklepu, który na siłę chce sprzedać kilka żarówek do sterowania telefonem, zatem niech jakość tego rozwiązania uwidoczni się na filmie.

Philips Hue to naprawdę dobre rozwiązanie dla każdego, kto zamierza stworzyć w swoim domu niepowtarzalną atmosferę używając do tego wyłącznie światła. Rozbudowa systemu w oparciu o centralny mostek jest banalna, a sterowanie z aplikacji dostępnej na każdego smartfona nie sprawi trudności nawet najmłodszym, którzy zechcą stworzyć na swoich kilku metrach kwadratowych wymarzoną kolorystykę. Warto mieć jednak na uwadze, że kupując jeden produkt z serii Hue, trudno będzie uniknąć w kolejnych dniach myśli zahaczających o pomysł zakupu kolejnego i jeszcze kolejnego.

Kamera do monitoringu IMOU Ranger 2C 4MP

Wychodzisz z domu na chwilę i zostawiasz w nim swoje dziecko? A może chcesz podglądać, czy maluch aby na pewno zasnął przed uruchomieniem przez ciebie kolejnego serialu na Netfliksie. Bez względu na powód, kamera wewnętrzna do monitoringu to rozwiązanie dobre dla każdego, kto chce zapewnić sobie spokój - a dziecku większe bezpieczeństwo.

Ta propozycja od IMOU rejestruje kolorowy obraz w rozdzielczości 2K (2560 x 1440 px, 30 kl./s) i spisuje się zarówno w dzień, ale też w nocy. Dodatkowo ma duży kąt widzenia wynoszący 92 st. w poziomie i 48 st. w pionie. Do tego rejestrowanie materiałów na karcie o pojemności do 256 GB i możliwość bieżącego podglądania sytuacji widocznej na kamerze za pośrednictwem smartfona.

Brzmi jak ciekawe rozwiązanie? Pewnie tak, bo takie właśnie jest. Kamera wewnętrzna do monitoringu to generalnie narzędzie prewencyjne, a Ranger 2C 4MP próbuje robić wszystko, aby ta prewencja odbywała się bez dużego udziału człowieka. Co to oznacza? Ano tyle, że urządzenie automatycznie wykrywa sylwetki ludzi w zasięgu widzenia i wysyła powiadomienie po ich zauważeniu.

Jakby tego było mało - IMOU ma ruchomą głowicę, zatem nie ma ryzyka, że twoja pociecha lub ewentualny intruz w domu nagle wyjdzie z zasięgu widzenia. Sprzęt będzie go śledził przez cały czas, a kiedy będzie taka potrzeba – jednym kliknięciem możesz użyć komunikacji głosowej. Wystarczy, że powiesz coś do telefonu – a kamera odtworzy ten dźwięk.

Bezprzewodowa komunikacja w oparciu o Wi-Fi i dedykowane aplikacje na Androida i iOS to duże zalety tego urządzenia. Do jego montażu nie potrzeba wybitnych umiejętności ani stresu związanego z wierceniem ścian etc. Ot, to prosty – ale wyjątkowo użyteczny sprzęt, który jest świetnym pomysłem na rozbudowę pokoju dla dziecka o elementy smart. Kiedy dziecko dorośnie - kamerę można zamontować w innym miejscu i tanim kosztem zapewnić sobie wewnętrzny system wizyjny.

Płatna współpraca z marką Komputronik.