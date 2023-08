Telefon grzeje się podczas ładowania. Czy to normalne?

Jeśli twój telefon nagrzewa się podczas ładowania, możesz mieć obawy o to, czy aby na pewno nie wynika to z awarii urządzenia. Czy to zjawisko może zwiastować problemy z telefonem? Co zrobić, aby telefon się nie przegrzewał? Odpowiadamy.

Postawmy sprawę jasno: jeśli telefon grzeje się podczas ładowania, jest to zupełnie normalne zjawisko. Choć zbyt częste przegrzewanie smartfona może sprawić, że bateria szybciej straci swoją wydajność, to nie ma powodów do obawy, że nagrzewanie jest zwiastunem awarii. Nie musisz też martwić się o to, czy aby na pewno nagrzewanie się smartfona jest efektem awarii któregoś z podzespołów.

Dlaczego telefon grzeje się po podłączeniu do ładowania?

Wynika to przede wszystkim z charakterystyki nowych telefonów. Smartfony coraz częściej są wyposażone w pojemne baterie, których ładowanie musi zajmować jak najmniej czasu. Dla wielu użytkowników ważne jest, aby duży akumulator był ładowany z możliwie dużą mocą. Wiąże się to jednak z koniecznością wykorzystania prądu o wysokim natężeniu.

Ładowanie telefonu z wykorzystaniem słabej ładowarki, a więc przesyłającej prąd o natężeniu 1 A nie powinno wywoływać zauważalnego nagrzewania. Co innego, jeśli podłączysz smartfon pod wydajniejszą ładowarkę. Im większe natężenie, tym większa szansa, że “wtłaczany” do baterii prąd będzie nagrzewać urządzenie. Można to zauważyć m.in. podczas ładowania 5-amperową ładowarką.

Generalnie rzecz ujmując zatem: nagrzewanie się telefonu podczas ładowania jest normalne. Jeśli jednak zależy ci, aby telefon był chłodny po podłączeniu do ładowarki, możesz skorzystać z tych kilku zaleceń: