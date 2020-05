Rozdzielczość 4K, HDR, realistyczne kolory i funkcjonalny system Smart TV to cechy, którymi może pochwalić się cała rodzina Samsung Crystal UHD.

Crystal UHD to najnowsze telewizory Samsung na rok 2020, kierowane do użytkowników z pewnymi wymaganiami, ale poszukujących modeli dla siebie nieco niżej niż najwyższa półka, na której znajdują się tegoroczne QLED-y. Spójrzmy, co mają do zaoferowania.

Telewizory Samsung ze średniej półki. Oto rodzina Crystal UHD w 2020 roku:

Samsung Crystal UHD TU8500 o przekątnych 43, 50, 55 i 65 cali

o przekątnych Samsung Crystal UHD TU8000 o przekątnych 43, 50, 55, 65 i 82 cale

o przekątnych Samsung Crystal UHD TU7100 o przekątnych 43, 50, 55, 58, 65, 70 i 75 cali

Jak widać, wybór przekątnych jest bardzo szeroki – od 43 do 82 cali. Wariantów natomiast jest niewiele, bo tylko trzy, ale takie uproszczenie może ostatecznie być plusem, bo dzięki temu ostateczny wybór modelu dla siebie powinien być łatwiejszy.

Co mają do zaoferowania telewizory Samsung Crystal UHD?

Podstawową serią jest oczywiście Samsung TU7100. Nawet on jednak ma na pokładzie procesor Crystal 4K i Wyświetlacz Krystaliczny – te dwa elementy mają zapewniać wysoką szczegółowość obrazu, realistyczne kolory i optymalną temperaturę barwową. Telewizor będzie mógł się też pochwalić płynnie działającym systemem Smart TV, dającym dostęp do takich aplikacji jak Netflix czy YouTube.

W seriach Samsung TU8000 i TU8500 pojawi się dodatkowo funkcja wizualizacji muzyki oraz tryb Ambient (w którym wyłączony telewizor pozostaje elementem wystroju, dzięki dekoracyjnym motywom). Mają to być również dobre telewizory dla graczy, którzy docenią upłynnianie Game Motion Plus, niski input lag oraz automatyczny Tryb Gry.

Flagowcem w tej rodzinie jest Samsung TU8500. Co go wyróżnia? Przede wszystkim (jeszcze wierniej odwzorowujący kolory) Dynamiczny Wyświetlacz Krystaliczny oraz system podświetlenia Dual LED – polega to na dopasowaniu temperatury koloru podświetlenia do treści, tak by osiągnąć jak największy kontrast i realizm, a przy okazji poprawić kąty widzenia. Oprócz tego zaoferuje jeszcze tryb MultiView, pozwalający na podzielenie ekranu na dwie części: TV i mobile.

Ile kosztują telewizory Samsung Crystal UHD na 2020 rok?

Crystal UHD to rodzina telewizorów, na które pozwolić może sobie wiele osób. Innymi słowy: nie należą do szczególnie drogich. Przykładowo najtańszy, 43-calowy Samsung TU7100 kosztuje jedynie 1699 złotych. Z kolei prezentacja możliwości tej linii, czyli najwyższy, 65-calowy Samsung TU8500, kosztuje 3699 złotych. Z kolei za największy i zarazem najdroższy model – 82-calowy TU8000 – przyjdzie nam zapłacić 9999 złotych.

Źródło: Samsung

