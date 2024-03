Tesla dla każdego. Masz telefon? Możesz się przejechać

Wystarczy telefon i prawo jazdy – jeśli masz obie te rzeczy, możesz wynająć Teslę. To możliwe dzięki estońskiemu startupowi Beast, który właśnie wchodzi do Polski.

Wynajmowanie samochodu to coraz częściej stosowana praktyka nie tylko w przypadku osób, które podróżują służbowo i potrzebują samochodu na krótki okres. To na tę formę posiadania samochodu decydują się również ludzie, którzy postanawiają wynająć auto długoterminowa, aby po określonym czasie zwrócić je do salonu lub wypożyczalni oferującej tego typu usługi.

W Polsce dużą popularnością cieszą się również wypożyczalnie samochodów na minuty, jak np. Traficar, gdzie z poziomu aplikacji na telefon można wynająć auto na krótszą lub dłuższą podróż. Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tego typu usługami jest pojawienie się w Polsce startupu z Estonii. Beast, bo o nim mowa, oferuje natomiast do wynajmu konkretną markę samochodów, którą docenią ci, którzy chcą spróbować, jak “smakuje” elektromobilność w wizji realizowanej przez Elona Muska.

Tesle od Beast Rent wjeżdżają do Polski

Beast oferuje bowiem Tesle, które użytkownicy (teraz również z Polski) mogą wynająć pod warunkiem posiadania smartfona i prawa jazdy. Firma zwraca uwagę, że zależy jej na dostępności samochodów całodobowo, a przy tym bez konieczności wypełniania skomplikowanych umów i stawiania się w salonie producenta lub w wypożyczalni.

– Zapewniamy najwyższej jakości usługę wynajmu elektrycznych samochodów marki Tesla, dostępnych dla użytkownika w postaci kilku kliknięć w aplikacji, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – wyjaśnia Anna-Maria Mikaberidze, CEO Beast Rent.

Firma oferuje samochody w modelu subskrypcyjnym, co w odróżnieniu od konwencjonalnych wypożyczalni “wiąże się z brakiem licznych formalności i bezpośredniego przekazania kluczy” – kontynuuje.

Na początku Tesle należące do firmy Beast Rent będą dostępne dla użytkowników w Warszawie. Startup zapowiada jednak, że planuje ekspansję na kolejne miasta w naszym kraju, ale też inne europejskie rynki – a tych jest już całkiem sporo, bowiem Polska jest ósmym z rzędu, gdzie pojawia się flota Beast.