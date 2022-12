Fabryka Tesli pod Berlinem przekroczyła kolejny ważny próg. W niemieckim zakładzie powstaje teraz aż 3.000 Modeli Y tygodniowo, co oznacza minimum 150.000 egzemplarzy rocznie.

Fabryka Tesli w Niemczech prze do przodu

Niewiele ponad 2 miesiące zajęło fabryce Tesli pod Berlinem zwiększenie wydajności produkcji z 2.000 egzemplarzy Modeli Y tygodniowo do 3.000 aut zjeżdżających z linii w ciągu tygodnia.

Tempo z pewnością będzie stale rosnąć, ale w ciągu najbliższych miesięcy Tesla może odnotować nieco mniejsze wzrosty. Statystyki poprawią się istotnie po tym, jak do użytku zostanie oddana nowa część fabryki Giga Berlin, której budowa pochłonie 70 ha lasów.

Rok 2023 na pełnej mocy. Tak nadchodzące miesiące widzi Musk

Deklaracje Elona Muska sprzed kilku tygodni wyglądają na jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Wówczas, kiedy Giga Berlin produkowała „tylko” 2.000 egzemplarzy Modeli Y tygodniowo, założenie było takie, że „tempo jeszcze wzrośnie, aby w 2023 rok wejść na pełnej szybkości”.

Plan się powiódł, a niemiecka fabryka produkuje już 3.000 samochodów tygodniowo. Daje to obecnie ponad 150.000 sztuk elektryków rocznie i w przyszłości ma przyczynić się do osiągnięcia wydajności 20 milionów samochodów rocznie (do 2030 roku) we wszystkich zakładach.

Tesla planuje uruchomienie kolejnej fabryki

Jeszcze przed końcem 2022 roku powinniśmy poznać dokładną lokalizację nowej fabryki. Elon Musk do tej pory nie zdradza szczegółów, ale wysoce prawdopodobne jest, że nowy zakład produkujący Tesle powstanie w Meksyku, by usprawnić dostarczanie samochodów dla mieszkańców Ameryki Środkowej i Południowej.

W nowej fabryce Tesli ma też powstać zupełnie nowy model (Model 2), który z założenia będzie samochodem budżetowym i dostępnym dla każdego.

Źródło: InsideEVs