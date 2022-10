Wrzesień okazał się być przełomowy dla Tesli. Model Y był najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie i wiele wskazuje na to, że pierwsze miejsce na podium będzie długo należeć do Tesli.

Tesla Model Y najpopularniejszym samochodem w Europie

Peugeot 208 i Dacia Sandero z odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca musiały we wrześniu uznać wyższość Tesli Model Y. Elektryczny crossover stał się najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie, jak wynika z danych zebranych przez JATO Dynamics.

Elektryki Elona Muska cieszą się ogromną popularnością na starym kontynencie, ale to pierwsza sytuacja, kiedy pozycja lidera na rynku europejskim ogółem należy do jakiegokolwiek modelu Tesli. Do tej pory były to rynki krajowe.

Ogromny wzrost sprzedaży Tesli

Pierwsze miejsce na podium Tesli Model Y zagwarantowało 29.367 zarejestrowanych egzemplarzy w przeciągu minionego miesiąca (we wrześniu) na obszarze całej Europy. Oznacza to wzrost aż o 227% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku.

Tak dobre wyniki w porównaniu do Peugeota 208 i Dacii Sandero z niższych pozycji na podium szokują przede wszystkim z uwagi na cenę: najtańszy wariant Modelu Y to koszt rzędu 274.990 zł (napęd na tylne koła), podczas gdy propozycje Francuzów to odpowiednio 75.600 zł i 55.900 zł.

Polski konfigurator Tesli Model Y. Szacowany termin dostawy robi ogromne wrażenie (Źródło: Tesla)

Rośnie tempo produkcji nowych elektryków

Nie bez znaczenia w kontekście zainteresowania Teslą Model Y pozostaje tempo produkcji w niemieckiej fabryce Gigafactory Berlin. Jeszcze nie tak dawno temu, Musk poinformował o osiągnięciu wydajności na poziomie 2.000 egzemplarzy produkowanych tygodniowo.

Stale rosnące tempo produkcji bezpośrednio przekłada się na dostępność nowych samochodów, a w połączeniu z obecnością rządowych dopłat wielu konsumentów może decydować się na szybciej dostarczonego elektryka, aniżeli dłuższe oczekiwanie na spalinówkę.

Pozycja lidera może długo należeć do Tesli

Unia Europejska coraz silniej naciska na elektromobilność, czas oczekiwania na dostawę samochodów spalinowych nadal nie jest zadowalający - i z uwagi na te dwa czynniki Tesla może jeszcze przez długi czas świętować świetne wyniki sprzedażowe.

Gigafactory Berlin będzie stale zwiększać wydajność produkcji, a co za tym idzie - Tesla będzie w stanie dostarczyć nowe samochody w jeszcze krótszym czasie. To natomiast wydaje się być obecnie jednym z najważniejszych kryteriów podczas zakupu nowego auta.

A Wy zauważyliście, że Tesla Model Y stała się najpopularniejszym samochodem w Europie, czy jednak nadal widujecie elektryki na ulicach wyjątkowo rzadko? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: JATO Dynamics