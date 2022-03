Fabryka Gigafactory Berlin za naszą zachodnią granicą funkcjonuje na pełnych obrotach już od kilku dni. Ale czy zastanawialiście się, jak wygląda proces wyprodukowania elektrycznej Tesli Model Y? Jeśli tak, to mamy odpowiedź.

Fabryka Tesli w Berlinie już produkuje samochody

Po długich oczekiwaniach (i kilku miesiącach opóźnień) niemiecka fabryka Tesli w końcu rozpoczęła pracę, a z linii produkcyjnych zjechały już pierwsze egzemplarze Modelu Y.

Gigafactory w Berlinie generalnie nie różni się istotnie od pozostałych fabryk zlokalizowanych na całym świecie. Jedyne, co wyróżnia niemiecki obiekt to obecność „najbardziej zaawansowanej lakierni na świecie”, która ma przynieść zupełnie nowe kolory do konfiguratorów Tesli, a na przestrzeni 3 lat - 500.000 samochodów produkowanych rocznie.

Jednak… jak wygląda proces wyprodukowania samochodu elektrycznego? Czy jest w jakiś sposób wyjątkowy względem produkcji samochodów z silnikiem spalinowym? Jeśli zadawaliście sobie którekolwiek z tych pytań - mamy dla Was odpowiedź na materiale wideo nagranym przez drona w Gigafactory Berlin.

Jak produkuje się Teslę Model Y - zobacz na nagraniu z fabryki

Składanie Tesli w fabryce nie jest skomplikowane

Film, który przedstawia proces produkcyjny (całą długość linii produkcyjnej) opublikowano na profilu @Gf4Tesla. Materiał nagrano przy użyciu drona, który wyjątkowo sprawnie przelatuje przy pracujących maszynach.

Operatorowi drona oczywiście należą się brawa za popisowy lot, natomiast w kontekście samego procesu produkcji - elektryczna Tesla Model Y jest produkowana niemal identycznie, jak każdy inny samochód.

W krótkim filmie widzimy właściwie każdy etap produkcji - zaczynając od miejsca magazynowania pojedynczych elementów karoserii, przez automaty, które mają za zadanie wytłoczyć pożądany „szablon” na warstwie blachy.

Z tych blach ostatecznie powstaną nowe Tesle Model Y (Źródło: Tesla)

Proces spawania i zgrzewania wygląda identycznie, jak w przypadku każdej innej fabryki samochodów. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w kontekście lakierni (na filmie niestety nie widać żadnego z nowych kolorów) oraz montażowni elementów na zewnątrz i wewnątrz samochodu.

Pracownicy fabryki Tesli nadzorują roboty, które są kluczowe w procesie produkcji - a w miejscach, gdzie jest to niezbędne - wykonują niektóre czynności ręcznie (m.in. podłączanie wiązek elektrycznych).

Czy Teslę produkuje się inaczej niż inne samochody?

Jak wynika z nagrania z niemieckiej fabryki - absolutnie nie. Linia produkcyjna jest niemal identyczna, jak w fabrykach zajmujących się produkcją „spalinówek”. W jednym i drugim przypadku większość pracy wykonują zautomatyzowane roboty, których zadaniem jest formowanie i łączenie elementów, lakierowanie i składanie dodatkowych akcesoriów.

Czynnik ludzki w procesie produkcji samochodu pokroju Tesli (wyjątkiem są supersamochody/hipersamochody) jest stosunkowo niski i zwykle ogranicza się do kontroli jakości i weryfikacji tego, co zostało wykonane przez maszynę.

Czy zatem Tesla jest pod względem produkcyjnym wyjątkowa? Ani trochę.

PS: Zgadniecie, jaki samochód znajduje się na zdjęciu głównym? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Twitter @Gf4Tesla