Tesla Robovan to samochód, który ma zapełnić lukę w portfolio produktów firmy Elona Muska. Producent ma już w planach wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu - na ten moment musimy jednak poczekać do 2024 roku.

Tesla Robovan, czyli elektryczny wół roboczy - ale w pełni konfigurowalny

O trwających pracach nad Teslą Robovan, czyli elektryczną furgonetką donosi serwis Drive, który powołuje się na dokumenty analityków zajmujących się branżą motoryzacyjną. Wynika z nich, że Tesla może pracować nad wprowadzeniem do produkcji zupełnie nowego modelu do swojego portfolio - Robovan.

Będzie to elektryczna furgonetka, której okres produkcyjny pokryje się z montażem Cybertrucka. Tesla może zatem zastosować tę samą platformę, na której zbuduje dwa zupełnie inne modele. Robovan ma być pojazdem do przewożenia ładunków oraz ludzi - sugerował to zresztą sam Elon Musk jeszcze w lipcu tego roku.

rozwiń

Nie na takie nowości od Tesli czekali klienci. Kiedy Robovan wejdzie do produkcji?

Produkcja Robovan rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w 2024 roku w fabryce Tesli w Teksasie. Równolegle z nim będzie montowany Cybertruck, który podzieli z furgonetką płytę podłogową. Jeśli plany Muska będą przebiegać w pełni po jego myśli, nowy Robovan powinien zostać zaprezentowany jeszcze w 2023 roku, natomiast produkcja i sprzedaż ruszy rok później.

Jeśli tak będzie wyglądać Robovan, to ja poproszę dwa! (Źródło: @Theottle dla Drive)

Bez zmian wygląda z kolei sytuacja dotycząca kompaktowej Tesli (potencjalnie oznaczonej jako Model 2). Producent zapowiadał wprowadzenie taniego elektryka na każdą kieszeń, jednak wieści ze strony Muska na jego temat - brak. Nie oznacza to jednak, że prace nad projektem nie trwają. Istnieje szansa, że Model 2 zostanie oficjalnie zapowiedziany razem z prezentacją Robovana.

Na temat Robovana wiemy niewiele

Pewne jest natomiast to, że elektryczna Tesla Robovan może cieszyć się zdecydowanie większą popularnością od oficjalnie zaprezentowanej Tesli Semi. Furgonetka w porównaniu z ciężarówką znajdzie zastosowanie wśród firm kurierskich, które systematycznie obsługują określony obszar - i dziennie pokonują podobny dystans.

Tak może wyglądać Tesla Robovan według wizji grafików (Źródło: @Theottle dla Drive)

Pozwoli to poruszać się kierowcy Robovana po wskazanym terenie bezemisyjnie - natomiast na jego naładowanie będzie można poświęcić cały czas, kiedy akurat kierowca nie pracuje.

Innym zastosowaniem Robovana będzie też przewożenie ludzi, o którym pisał Elon Musk. Elektryczna furgonetka powinna trafić do sprzedaży również w wersji pasażerskiej - z kilkoma miejscami siedzącymi.

Trudno obecnie snuć jakiekolwiek domysły dotyczące potencjalnego zasięgu Tesli Robovan. Z uwagi jednak na stosunkowo dużą konstrukcję - można spodziewać się obecności pojemnej baterii, która zapewni realny zasięg niezbędny do kilkugodzinnej pracy bez przerwy na ładowanie.

Źródło: Drive; rendery Robovan zostały stworzone przez @Theottle dla serwisu Drive