Pokonanie ponad 800 km na jednym ładowaniu - i do tego z naczepą z załadowanym ładunkiem. Tak właśnie ma wyglądać Tesla Semi, której pierwsze egzemplarze dziś zostaną dostarczone do klientów.

Zasięg Tesli Semi może zrewolucjonizować transport

Jeszcze kilka miesięcy temu Mercedes-Benz Trucks chwalił się elektryczną wersją klasycznego ciągnika siodłowego. eActros LongHaul ma pokonać do 500 km bez dodatkowego ładowania - i to z pełnym obciążeniem.

Wygląda jednak na to, że konkurencja z USA nie śpi, a Tesla Semi może pochwalić się jeszcze lepszymi osiągami. Aż 800 km bez przerwy na ładowanie - o takim zasięgu mówi Elon Musk.

Kierowcom w Polsce taki zasięg Tesli w zupełności wystarczy

Biorąc pod uwagę przepisy ograniczające w Polsce prędkość maksymalną zestawów składających się z ciągnika siodłowego i naczepy do 90 km/h i maksymalnego czasu pracy 9 godzin - okazuje się, że zasięg Tesli Semi w zupełności wystarcza na przewóz ładunków bez dodatkowego postoju.

Po 9 godzinach jazdy, po pokonaniu średnio 800 km polski kierowca zmuszony jest odpoczywać przed 45 minut. W tym czasie z wykorzystaniem Megachargera, Semi powinna odzyskać ok. 700 km dodatkowego zasięgu.

Przypominamy: wszystkie te wartości odnoszą się do zestawu z pełnym obciążeniem (36,3 tony). Oznacza to zatem, że elektryczny transport może być realną alternatywą dla spalinowych ciężarówek.

Już dziś pierwsze ciężarówki Tesla Semi zostaną przekazane klientom

Tesla Semi dziś trafi do pierwszych klientów

Na ten moment czekaliśmy już od 2017 roku, kiedy to Tesla Semi została zaprezentowana po raz pierwszy. Dziś, po pięciu latach ma nastąpić przekazanie pierwszych egzemplarzy do klientów (Pepsi oraz Wallmart).

Choć na ten moment nic nie zapowiada pojawienia się elektrycznej ciężarówki na polskich drogach, to śmiało można stwierdzić, że jest to duży krok naprzód w branży transportowej. Na temat szczegółów po przekazaniu pierwszych egzemplarzy Semi będziemy Was informować.

Źródło: Twitter @elonmusk