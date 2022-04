W ramach wydarzenia Cyber Rodeo podczas wielkiego otwarcia nowej fabryki Tesli w Texasie, Elon Musk w kapeluszu kowboja pokazał prototyp Tesli Cybertruck. Niestety - to Musk wypadł lepiej.

Giga Texas, Cyber Rodeo i prototyp Tesli Cybertruck

Otwarcie kolejnych fabryk Tesli to dla Elona Muska niewątpliwe sukcesy. Cóż, trudno się temu dziwić - firma stale się rozwija, a plan produkowania 20 milionów samochodów rocznie staje się coraz bardziej realny.

W ostatnim czasie hucznego otwarcia doczekała się Giga Texas - fabryka Tesli zlokalizowana w… tak, w Teksasie - nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Tego samego nie można jednak powiedzieć o ceremonii otwarcia nowego obiektu, której towarzyszyło wydarzenie Cyber Rodeo.

Zaraz obok Elona Muska, który na scenie pojawił się w kowbojskim kapeluszu i charakterystycznych dla niego okularach największym zaskoczeniem była prezentacja prototypu Tesli Cybertruck. Samochód od miesięcy wygląda niemal niezmiennie - ale jakich szczegółów dopatrzyła się publiczność Cyber Rodeo?

Tesla Cybertruck wymaga jeszcze dość dużo pracy

Futurystyczny pickup Tesli ma być produkowany od 2023 roku. W ostatnim czasie kilkukrotnie słyszeliśmy już o opóźnieniach dotyczących pojawienia się w sprzedaży Cybertrucka, ale były one efektem zarówno problemów z dostępem do części produkcyjnych, jak i faktu, że Elon Musk traktuje ten pojazd jako swoje największe dzieło - ma być doskonały w każdym calu. Jak wygląda najnowszy prototyp Cybertrucka?

Kamery w Cybertrucku znalazły się w osłonach nad kołami - najprawdopodobniej nie zmienią już lokalizacji

Tesla w końcu znalazła miejsce do bocznych kamer - ukryła je w błotnikach nad przednimi kołami i wygląda na to, że pozostaną tam w wersji produkcyjnej (ewentualnie zyskają większe maskowanie).

Widać, że Musk może nadal walczyć z wycieraczką, która zdecydowanie wyróżnia się na tle całej bryły. Wprawdzie jej mechanizm wygląda na stosunkowo niewielki, więc w teorii istnieje szansa, że to jedna z ostatecznych wersji. Nie zmienia to faktu, że zaraz obok dużych lusterek - to jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów Cybertrucka.

Dopracowania wymaga nadal spasowanie elementów. Dotyczy to między innymi panelu drzwi, który w prototypie wyglądał na niedopracowany, ale też zderzaka, któremu raczej daleko do wersji produkcyjnej.

Wnętrze Tesli Cybertruck również nie wygląda na ostateczną wersję. Prototyp został wyposażony w „wolant” na wzór tego z Tesli Model S Plaid, ale zabrakło w nim poduszki powietrznej.

Do rozpoczęcia produkcji Cybertrucka w 2023 roku wciąż pozostało wiele czasu. Jak Tesla wykorzysta te kilka miesięcy? Oczekiwania są spore - szczególnie z uwagi na minione opóźnienia i wielokrotne podkreślanie, jak ważny dla Muska jest elektryczny pickup.

Jak myślicie - Cybertruck stanie się hitem? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Tesla, Twitter @RyanZohoury