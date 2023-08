Jak zauważa profil TeslaNorth.com na platformie X (dawny Twitter), który powołuje się na historię jednego z posiadaczy Tesli Model Y, elektryk miał uratować mężczyźnie życie podczas wypadku.

“Tesla Model Y to najbezpieczniejszy samochód na drodze, kropka” – czytamy w we wpisie na X. TeslaNorth argumentuje tę tezę przytaczając historię, której doświadczył wspomniany we wpisie Paul M., który przeżył wypadek elektryka.

Załączone zdjęcia pokazują zdezelowany samochód po zderzeniu z “trzema drzewami, a później ciężarówką, która uderzyła Teslę od tyłu”. Mimo tego, kierowca był w stanie samodzielnie opuścić zniszczone auto przez okno pasażera i doznał wyłącznie złamania miednicy. “Powiedziano mi też, że jeśli samochód miałby normalny silnik, prawdopodobnie zostałbym zmiażdżony” – cytuje TeslaNorth.

Tesla uratowała życie kierowcy?

Generalnie rzecz ujmując samochody elektryczne uchodzą za bezpieczne i na tle aut spalinowych mogą pochwalić się wysokimi wynikami osiąganymi w testach bezpieczeństwa. Jak przypomina portal Not A Tesla App, w 2023 r. amerykańska instytucja Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) uznała Model Y za jeden z najbezpieczniejszych samochodów. Otrzymała jednocześnie odznakę Top Safety Pick+ po raz trzeci.

W europejskim teście Euro NCAP niewielki SUV Tesli uzyskał natomiast najwyższą ocenę – pięć gwiazdek. Wynik zagwarantowała elektrykowi wysoka ochrona dorosłych i dzieci w kabinie, ale też pieszych w ruchu drogowym.

Warto podkreślić, że na bezpieczeństwo w trakcie wypadku samochodu elektrycznego może pozytywnie wpływać wbudowany akumulator. Ten jest obudowany wytrzymałymi materiałami, które muszą wytrzymać nawet silne zderzenia, zatem w przypadku incydentów na drogach – przyjmują część siły.

Nie oznacza to jednak, że elektryki są gwarantem bezpieczeństwa. W tym miejscu należy przypomnieć sytuację z amerykańskiego stanu Wirginia, gdzie tamtejszy urząd bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) wszczął śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, podczas którego Tesla wjechała pod naczepę ciągnika siodłowego.