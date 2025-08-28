Chłodzenie

AMD wycofuje chłodzenia z procesorów Ryzen. Pojawią się nowe wersje

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
AMD wycofuje coolery Wraith Prism i Wraith Spire. Zmiana obejmie procesory Ryzen 5000, 7000 i 8000G – w sprzedaży pojawią się nowe wersje, z innym chłodzeniem lub całkowicie bez niego.

Chłodzenia Wraith od lat kojarzone są z procesorami AMD. Oferowały solidne osiągi bez generowania dodatkowych kosztów dla użytkownika, sprawdzając się zwłaszcza w modelach o niższym współczynniku TDP, gdzie nie było konieczności inwestowania w osobne chłodzenie.

AMD Wraith Prism
AMD Wraith Prism

AMD Wraith Spire
AMD Wraith Spire

Wraith Prism wyróżnia się podświetleniem RGB i dużym radiatorem z miedzianym rdzeniem, natomiast Wraith Spire cechuje się solidnym aluminiowym radiatorem i wydajnym wentylatorem – oba modele zapewniały niezłą wydajność i akceptowalną kulturę pracy w standardowych konfiguracjach. 

AMD Wraith Stealth
AMD Wraith Stealth

Teraz nadchodzi zmiana — po siedmiu latach obecności na rynku modele Wraith Prism (SR4) oraz Wraith Spire (SR2a) zostaną wycofane z oferty. Producent pozostanie przy najskromniejszym modelu Wraith Stealth (SR1), który ma kompaktową konstrukcję, prosty aluminiowy radiator i cichy wentylator, zapewniający podstawowe chłodzenie procesora.

Zmiany obejmą procesory 

Zmiany mają wpływ na pudełkowe wersje niektórych procesorów Ryzen 5000, Ryzen 7000 i Ryzen 8000G, które do tej pory były sprzedawane w chłodzeniami Wraith Spire i Prism. Producent tłumaczy:

“Z powodu zakończenia produkcji chłodzeń AMD SR2a i SR4, wybrane modele procesorów AMD Ryzen 8000G, 7000 i 5000 o identyfikatorze produktu MPK od 1 sierpnia 2025 r. będą dostarczane z chłodzeniem AMD SR1, które zastąpi chłodzenie AMD SR2a. Zmiany te zapewniają konfiguracje zgodne z ich pierwotnymi specyfikacjami projektowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym AMD.” 

Zmiana dotyczy procesorów:

  • AMD Ryzen 7 5700 - Wraith Spire
  • AMD Ryzen 7 5800XT - Wraith Prism
  • AMD Ryzen 7 7700 - Wraith Prism
  • AMD Ryzen 9 7900 - Wraith Prism
  • AMD Ryzen 7 8700G - Wraith Spire

W części modeli chłodzenia Wraith Prism i Wraith Spire zostaną zastąpione słabszym modelem Wraith Stealth (tak się stanie np. w Ryzen 7 8700G). Warto jednak zaznaczyć, że niektóre procesory (np. Ryzen 7 7700 czy Ryzen 9 7900) po zmianach będą sprzedawane całkowicie bez chłodzenia – w takim przypadku klienci będą musieli dokupić cooler, co wiąże się z dodatkowymi kosztami (nowe wersje będą oznaczone nowym oznaczeniem MPK).

