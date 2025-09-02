AMD szykuje dwa nowe procesory Ryzen 9000. Mogą zachęcić ceną

AMD ma w planach wydanie procesorów Ryzen 5 9500F i Ryzen 7 9700F. Obydwa modele nie będą dysponować zintegrowanym układem graficznym, ale za to mogą wyróżniać się atrakcyjną ceną.

Procesory AMD Ryzen 9000 zostały pozytywnie odebrane przez branżowe media - otrzymaliśmy nowoczesne, wydajne układy, które są oferowane w coraz lepszych cenach. Jednostki często pojawiają się w rankingach polecanych procesorów.

Producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje dwa kolejne modele.

Procesory bez zintegrowanej grafiki

W sieci pojawiły się przecieki dotyczące procesorów Ryzen 5 9500F i Ryzen 7 9700F, należących do generacji Granite Ridge (Zen 5) przeznaczonej dla płyt głównych AM5.

Model Ryzen 5 9500F Ryzen 5 9600X Ryzen 7 9700F Ryzen 7 9700X Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 8/16 Taktowanie ??? 3,9/5,4 GHz ??? 3,8/5,5 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Grafika brak Radeon (2CU) brak Radeon (2CU) TDP ??? 65 W ??? 65 W Cena ??? 850 zł ??? 1250 zł

Nowe układy mają oferować parametry zbliżone do modeli Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X. W praktyce oznacza to odpowiednio 6 rdzeni / 12 wątków oraz 8 rdzeni / 16 wątków. Dokładne taktowania nie są jeszcze znane.

Najważniejszą różnicą w porównaniu z wariantami „X” ma być brak zintegrowanego układu graficznego, co wymusi zastosowanie dedykowanej karty graficznej (w przypadku graczy nie powinno to być dużym problemem, bo i tak zamontują w komputerze kartę graficzną do gier).

Cena i dostępność

Procesory z oznaczeniem F zwykle cechują się nieco niższą ceną – podobnie można oczekiwać w przypadku nowych modeli Ryzen 9000F.

Pierwsze oferty przedsprzedaży pojawiły się już w jednym z amerykańskich sklepów. Ryzen 5 9500F został wyceniony na ok. 218 dol, a Ryzen 7 9700F na ok. 294 dol. Szczególnie interesująco wygląda ten drugi, ponieważ jest zauważalnie tańszy od standardowego Ryzena 7 9700X, który kosztuje około 330 dol.

Pojawienie się procesorów w przedsprzedaży może sugerować, że ich oficjalna premiera jest tuż za rogiem.

foto na wejście: Adobe Stock