Wyciekły testy GeForce RTX 5080. Warto czekać na nowy model?

Przed nami premiera karty graficznej GeForce RTX 5080, która ma zainteresować wymagających graczy. Czego możemy się spodziewać? W sieci pojawiły się już pierwsze testy wydajności, które nie wyglądają zbyt optymistycznie.

Zapowiedź kart graficznych GeForce RTX 5000 już za nami, co z pewnością rozbudziło oczekiwania zarówno graczy, jak i entuzjastów technologii. Na sklepowe premiery przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Niedawno Wojtek miał okazję przetestować topowy model GeForce RTX 5090. Wiemy jednak, że coraz większymi krokami zbliża się premiera słabszego modelu GeForce RTX 5080. Czego można się po nim spodziewać?

Nadchodzi GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080 charakteryzuje się zauważalnie słabszą specyfikacją w porównaniu do modelu GeForce RTX 5090. Można wręcz stwierdzić, że to „połowa” topowego modelu. Producent wyposażył kartę w układ graficzny NVIDIA Blackwell GB203 z 10 752 jednostkami CUDA oraz 16 GB pamięci GDDR7 o szerokości magistrali 256 bitów. Karta wymaga podłączenia 16-pinowej wtyczki zasilającej, a jej pobór mocy oszacowano na 360 W.

Nowa karta ma trafić do sprzedaży 30 stycznia 2025 r. w cenach zaczynających się od 5199 zł. Można jednak podejrzewać, że lepsze, autorskie konstrukcje będą wycenione o kilkaset złotych wyżej.

Model GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5090 Generacja NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell Układ graficzny Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB203 Blackwell GB202 Rdzenie CUDA 6144 8960 10 752 21 760 AI TOPS 988 1406 1801 3352 Taktowanie/Boost 2160/2510 MHz 2300/2450 MHz 2300/2620 MHz 2010/2410 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 16 GB GDDR7 256-bit 32 GB GDDR7 512-bit Taktowanie 28 000 MHz 28 000 MHz 30 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 672 GB/s 896 GB/s 960 GB/s 1792 GB/s TDP 250 W 300 W 360 W 575 W Cena 2849 zł 3899 zł 5199 zł 10 299 zł

Wydajność GeForce RTX 5080

Producent zapowiadał, że karta GeForce RTX 5080 będzie nadawać się do grania w rozdzielczości 4K przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Według premierowych wykresów karta ma być średnio dwukrotnie wydajniejsza od swojego poprzednika, GeForce RTX 4080. Co ciekawe, producent nie uwzględnił w porównaniach nieco wydajniejszego modelu GeForce RTX 4080 SUPER.

Mówiono wówczas o wydajności z użyciem technologii DLSS 4, która pozwala znacząco poprawić płynność animacji, ale działa tylko na nowych kartach GeForce RT 5000. Bez DLSS 4 różnica ma być już dużo niższa.

W serwisie Baidu pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać wydajność modelu GeForce RTX 5080 w benchmarku 3DMark Time Spy. Nowa karta przy standardowych ustawieniach osiąga wynik 32 701 punktów GPU Score, natomiast po podkręceniu rezultat wzrasta do 34 896 punktów GPU Score.

Serwis VideoCardz przygotował ciekawe porównanie, wykazując dużo mniejszy przyrost osiągów. Realnie oznacza to ok. 16 proc. przyrost wydajności w porównaniu z poprzednim modelem, GeForce RTX 4080 SUPER. Podniesienie zegarów pozwala na poprawę osiągów o ok. 7 proc., zbliżając kartę do modelu GeForce RTX 4090 - flagowca z poprzedniej generacji.

Wydajność karty GeForce RTX 5080 będzie zależna od konkretnego scenariusza. W testach z wykorzystaniem DLSS 4 karta może zapewnić znaczący przyrost osiągów, jednak bez wsparcia tej technologii wzrost wydajności nie będzie już tak imponujący. Pozostaje więc czekać na premierę karty i publikację niezależnych, szerokich testów wydajności.