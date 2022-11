Radeon RX 6700 to chyba jedna z najbardziej niedocenianych kart graficznych. W sieci pojawiły się testy wydajności nowego modelu, które mogą Was mocno zaskoczyć.

Karta graficzna Radeon RX 6700 (bez dopisku XT) nie należy do zbyt popularnych modeli, ale sporo graczy na pewno zastanawia się nad jej zakupem (nie bez przyczyny model ten znajduje się w naszym zestawieniu polecanych kart graficznych do gier). Na co możemy liczyć?

Radeon RX 6700 – słabszy brat modelu Radeon RX 6700 XT

Radeon RX 6700 to właściwie „przycięty” model Radeon RX 6700 XT. Producent zastosował słabszy układ graficzny oraz mniej pamięci wideo. Zobaczcie na porównanie specyfikacji poniżej.

Model Radeon RX 6650 XT Radeon 6700 Radeon RX 6700 XT Układ graficzny Navi 23 KXL (RDNA 2) Navi 22 XL (RDNA 2) Navi 22 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2048 2308 2560 Jednostki Ray Accelerators 32 36 40 Taktowanie rdzenia (Game/Boost) 2410/2635 MHz 2174/2450 MHz 2321/2581 MHz Pamięć Infinity Cache 32 MB 80 MB 96 MB Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 10 GB GDDR6 160-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 17 500 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 280 GB/s 320 GB/s 384 GB/s TBP (zasilanie) 180 W (8-pin) 175 W (8-pin) 230 W (8-pin) Cena

(premierowa) $399 ??? $479

Zmiany przekładają się na gorsze osiągi i mniejszą przepustowość pamięci, ale równocześnie możemy liczyć na dużo niższą cenę – dostępne modele oscylują w okolicach 1900 - 2000 złotych. Dla porównania, za Radeona RX 6700 XT trzeba zapłacić co najmniej 2300 - 2500 złotych.

Testy wydajności karty Radeon RX 6700

W sieci nie znajdziemy zbyt wielu testów karty graficznej Radeon RX 6700. Ostatnio ciekawa publikacja pojawiła się na łamach serwisu Tom’s Hardware – nowy model porównano tutaj do innych Radeonów RX 6000, ale także do konkurencyjnych kart GeForce RTX 3000.

W rozdzielczości 1080p przy tradycyjnej rasteryzacji karta często wypada wyraźnie słabiej od modelu Radeon RX 6700 XT. Warto jednak zauważyć, że bez problemu pokonuje ona konkurencyjne modele GeForce RTX 3060 czy Intel Arc A770, a do tego "depcze po piętach" wyraźnie droższemu GeForce RTX 3060 Ti.

Sytuacja wygląda gorzej jeśli spojrzymy na wyniki w grach w rozdzielczości 1080p z aktywnym Ray Tracingiem - tutaj Radeon RX 6700 ustępuje miejsca tańszym modelom GeForce RTX 3060 czy Intel Arc A750.

Jeśli jesteście zainteresowani szczegółowymi wynikami w poszczególnych grach, odsyłamy do artykułu na łamach Tom's Hardware.

Czy Radeon RX 6700 to hit? To zależy...

Radeon RX 6700 to zdecydowanie jedna z najbardziej niedocenianych kart graficznych do gier. Karta jest świetną propozycją, jeśli szukacie dobrego i niedrogiego modelu do grania w rozdzielczości 1080p lub 1440p, ale nie zamierzacie grać z aktywnym ray tracingiem.

Problemem może być dostępność, bo póki co na rynku pojawiły się tylko trzy wersje Radeona RX 6700: Sapphire Radeon RX 6700, PowerColor Radeon RX 6700 Fighter i XFX Radeon RX 6700 SWFT 309. Realnie jednak u nas dostępny jest tylko Sapphire i XFX.

Źródło: Tom’s Hardware