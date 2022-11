GeForce RTX 4080 to ciekawa karta graficzna do grania w 4K. Na rynku pojawiła się masa niereferencyjnych modeli, które powinny zainteresować wymagających graczy i entuzjastów.

Jesteśmy po premierze karty graficznej GeForce RTX 4080 - to niesamowicie mocna propozycja, która obejmuje wysokie pozycje w rankingach wydajności. Jeśli zastanawiacie się nad jej zakupem, warto przyjrzeć się niereferencyjnym modelom dostępnym na sklepowych półkach.

Specyfikacja GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080 to drugi przedstawiciel generacji Nvidia Ada Lovelace, który plasuje się poniżej topowego modelu GeForce RTX 4090. Karta docelowo ma zastąpić modele GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3080 Ti.

GeForce RTX 4080 w wersji 16 GB (GeForce RTX 4080 12 GB został wycofany) oferuje bardzo mocną specyfikację. Widać jednak sporą różnicę względem topowego RTX 4090:

Model GeForce RTX 3080 10 GB GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA102 GA102 AD103 AD102 Jednostki cieniujące 8704 10240 9728 16384 Jednostki teksturujące 272 320 304 512 Jednostki rasteryzujące 96 112 96 192 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 320 (3. gen) 304 (4. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 80 (2. gen) 76 (3. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1365 MHz 2210 MHz 2230 Taktwanie Boost 1710 MHz 1635 MHz 2510 MHz 2520 Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 22 500 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 912 GB/s 720 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 320 W 350 W 320 W 450 W Cena (sugerowana) $699 $1199 $1199 $1599

Producent zastosował układ graficzny Ada Lovelace AD103 z 9728 jednostkami CUDA, 304 jednostkami Tensor i 76 jednostkami RT. Do tego udostępniono 16 GB szybkiej pamięci GDDR6X 256-bit.

Karta cechuje się współczynnikiem TGP na poziomie 320 W, a do jej działania wymagane jest podłączenie 16-pinowego zasilania 12VHPWR (w zestawie dodawana jest przejściówka na trzy starsze złącza PCIe 8-pin).



Porównanie referencyjnych modeli GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 3080 Ti

Przegląd kart graficznych GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4080 może być ciekawą propozycją dla graczy, którzy szukają karty graficznej do wydajnego komputera do gier. Na naszym rynku dostępne będą wyłącznie niereferencyjne modele partnerskich producentów (np. testowany przez nas model MSI GeForce RTX 4080 Suprim X). Ceny kart zaczynają się od około 7000 złotych, ale za lepsze wersje trzeba wydać około 8000 czy nawet 8500 złotych.

Niereferencyjne modele korzystają z ulepszonych systemów chłodzenia – dominują tutaj potężne, 3- lub 4-slotowe konstrukcje, ale można spotkać także modele z chłodzeniem wodnym (jak np. Gigabyte WaterForce czy Inno3D iChill). W większości przypadków mówimy o coolerach przeniesionych z kart RTX 4090, więc możemy liczyć na naprawdę spory zapas "mocy" chłodzenia. Sporo wersji pracuje z fabrycznie podniesionymi taktowaniami, jednak w większości przypadków są to raczej symboliczne wartości.

Poniżej przegląd dostępnych kart GeForce RTX 4080.



ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 to jedna z topowych wersji dostępnych na rynku. Producent zastosował potężne chłodzenie z komorą parową i trzema wentylatorami, które zapewnia niskie temperatury i cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy (rzecz jasna oferuje ona tryb pasywnej pracy). Nie bez znaczenia jest też efektowny design, a całość przyozdobiono podświetleniem Aura Sync. Warto jednak zaznaczyć, że ASUS ROG Strix to ogromna konstrukcja - całość ma prawie 36 cm długości i zajmuje prawie cztery sloty w obudowie. Do dyspozycji oddano pięć wyjść wideo: dwa HDMI 2.1a i trzy DisplayPort 1.4a.

Karta bazuje na przeprojektowanej płytce drukowanej z mocniejszą sekcją zasilania. Standardowa wersja pracuje z domyślnymi zegarami (w trybie OC przyspieszono ją do 2535 MHz), ale na rynku dostępna jest też fabrycznie podkręcony model OC z taktowaniem rdzenia podniesionym do 2625 MHz (w trybie OC przyspieszono go do 2655 MHz - to jedna z najszybszych wersji RTX 4080). Użytkownik dodatkowo może tutaj wybrać dwa profile BIOS: cichy (Quiet) lub wydajny (Performance).



ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 to nieco uboższa konstrukcja, która ma zainteresować mniej wymagających użytkowników. Producent zastosował rozbudowane chłodzenie z trzema dużymi wentylatorami, a całość schowano pod dobrze wentylowaną obudową. Nie zabrakło też podświetlenia ARGB LED. Model TUF Gaming ma prawie 35 cm długości i zajmuje prawie cztery sloty w obudowie. Zestaw wyjść wideo jest ten sam: dwa HDMI 2.1a i trzy DisplayPort 1.4a.

Standardowy model pracuje z niezmienionymi ustawieniami (w trybie OC taktowanie rdzenia zwiększono do 2535 MHz), natomiast model OC podkręcono do 2595 MHz (w trybie OC taktowanie wynosi 2625 MHz). Karta bazuje na tym samym projekcie płytki drukowanej co model TUF Gaming i też można tutaj wybrać dwa profile ustawień BIOS: cichy (Quiet) lub wydajny (Performance).



Gainward GeForce RTX 4080 Phantom

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom to model, który na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Producent zastosował potężne chłodzenie w czarnej kolorystyce z efektownym podświetleniem ARGB LED, które ma zapewniać optymalne temperatury i dobrą kulturę pracy – konstrukcja obejmuje masywny radiator oraz trzy duże wentylatory Cyclone Fan, które wykorzystują technikę pasywnej pracy (Zero RPM Fan). Model Phantom Gaming ma 33 cm długości i zajmuje prawie cztery miejsca w obudowie.

Standardowa wersja pracuje z domyślnymi zegarami, ale producent przygotował też model GS (Golden Sample), w którym taktowanie rdzenia zwiększono do 2640 MHz. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru profilu BIOS: cichy (Silent) lub wydajny (Performance). Model Gainward Phantom korzysta z lekko zmodyfikowanego projektu płytki drukowanej.



Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Xtreme WaterForce

Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Xtreme WaterForce to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Producent zastosował bowiem chłodzenie typu AiO - ciepło z rdzenia odprowadza aluminiowa chłodnica z trzema 120-milimetrowymi wentylatorami. Całość dodatkowo przyozdobiono podświetleniem RGB Fusion. Karta ma 23,6 cm długości, ale wymaga jeszcze miejsca na chłodnicę typu 360 mm.

Mimo rozbudowanego chłodzenia, producent nie zdecydował się na mocne podkręcenie zegarów – taktowanie rdzenia zwiększono do 2565 MHz. Na uwagę zasługuje przełącznik BIOS, dzięki czemu użytkownik może wybrać profil standardowy lub OC. Za wyborem karty może przemawiać dłuższa, 4-letnia gwarancja producenta.



Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Xtreme WaterForce WB

Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Xtreme WaterForce WB to z kolei karta dostosowana do komputerów z chłodzeniem cieczą. Na laminacie zamontowano blok wodny typu Full Cover, który odprowadza ciepło z wszystkich newralgicznych elementów akceleratora (trzeba go podłączyć do obiegu LC). Kartę przyozdobiono efektownym podświetleniem RGB Fusion.

Wersja Aorus Xtreme WaterForce WB pracuje z takimi samymi ustawieniami co zwykły model Aorus Xtreme WaterForce - taktowanie rdzenia zwiększono tutaj do 2565 MHz. Producent przewidział dwa profile BIOS: standardowy i OC. Na kartę przysługuje 4-letnia gwarancja producenta, co może zachęcić klientów do wyboru sprzętu Gigabyte.



Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Master

Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Master to na pewno jeden z większych modeli dostępnych na rynku. Producent zastosował tutaj potężne chłodzenie WindForce, które wykorzystuje trzy duże wentylatory. Całość schowano pod efektowną, podświetlaną obudową, a do tego umieszczono tutaj jeszcze nieduży wyświetlacz LCD. Warto jednak zaznaczyć, że to naprawdę spora karta – całość ma 36 cm długości i zajmuje cztery sloty (w zestawie producent dodaje nawet podpórkę).

Wersja Aorus Master została fabrycznie przyspieszona, ale nie powinniśmy liczyć na dużo lepsze osiągi – taktowanie rdzenia podniesiono do 2550 MHz (o 45 MHz). Karta może działać w trybie cichym (Silent) lub podkręconym (OC). Sporym atutem karty ma być ulepszony projekt płytki drukowanej. Dodatkowo producent zachęca klientów dłuższą, 4-letnią gwarancją.



Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC to kolejna propozycja producenta – tym razem mówimy o wersji, która powinna zainteresować trochę mniej wymagających użytkowników. Karta wykorzystuje pokaźne chłodzenie z trzema wentylatorami. Rzecz jasna całość przyozdobiono podświetleniem RGB Fusion. Wersja Gaming OC nie jest mała – całość ma 34 cm długości i zajmuje prawie cztery miejsca w obudowie. Producent dorzuca w zestawie wspornik.

Karta została oznaczona dopiskiem OC, ale nie należy tutaj oczekiwać dużego wzrostu wydajności (taktowanie rdzenia zwiększono z 2505 MHz do 2535 MHz). Użytkownik ma jednak możliwość wyboru dwóch profili ustawień BIOS: cichy (Silent) lub podkręconego (OC). Sporym atutem karty jest gwarancja przedłużona do 4 lat.



Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Aero OC

Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Aero OC to jedna z nielicznych kart graficznych GeForce RTX 4080, które zostały utrzymane w biało-srebrnej kolorystyce (dodatkowo całość można przystroić podświetleniem RGB LED) – taki model powinien przypaść do gustu modderom, którzy składają komputer w białej kolorystyce. Producent zastosował rozbudowane chłodzenie WindForce z trzema wentylatorami (zajmuje ono 34 cm i cztery sloty w obudowie).

Z technicznego punktu widzenia model Aero OC to to samo co Gaming OC. Karta została lekko podkręcona (taktowanie rdzenia zwiększono z 2505 MHz do 2535 MHz). Do tego przewidziano dwa profile ustawień: cichy (Silent) lub podkręcony (OC). Model Aero OC został jednak objęty standardową, 3-letnią gwarancją producenta.



Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Eagle

Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Eagle to z kolei jedna z najtańszych wersji dostępnych w sprzedaży. Karta została wyposażona w autorski, rozbudowany układ chłodzenia WindForce z trzema dużymi wentylatorami – konstrukcja zapewnia optymalne temperatury, a do tego cechuje się dobrą kulturą pracy. Do tego przyozdobiono je podświetleniem RGB Fusion. Wersja Eagle ma 34 cm długości i zajmuje cztery sloty.

Standardowy model pracuje z domyślnymi zegarami. Na rynku pojawi się też model OC, który przyspieszono o „zawrotne” 15 MHz (z 2505 MHz do 2520 MHz) – realnie nie powinien on przynosić znaczącego wzrostu wydajności. Podobnie jak w innych modelach, producent przewidział dwa profile BIOS: cichy (Silent) lub podkręcony (OC).



Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Black

Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Black to jedna z nielicznych wersji modelu RTX 4080, w której zastosowano chłodzenie wodne AiO (to konstrukcja opracowana we współpracy z firmą Arctic). Możemy zatem liczyć na niskie temperatury i wysoką kulturę pracy. Do tego też ciekawy design z podświetleniem RGB LED. Karta nie zajmuje dużo miejsca w obudowie (jakieś 28 cm długości), ale wymaga wygospodarowania miejsca na chłodnicę typu 240 mm.

Producent podkręcił taktowanie rdzenia z 2505 do 2565 MHz, co powinno przełożyć się na trochę lepsze osiągi względem standardowych modeli.



Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Frostbite

Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Frostbite powinien zainteresować entuzjastów, którzy mają komputer chłodzony cieczą. Na karcie zainstalowano blok wodny typu Full Cover, który trzeba podłączyć do całego obiegu LC (producent chwali się, że zapewnia on lepszą efektywność, niż model stosowany w kartach RTX 3000). Nie mogło oczywiście też zabraknąć adresowalnego podświetlenia RGB LED.

Karta pracuje z takimi samymi ustawieniami co model iChill Black – taktowanie rdzenia zostało fabrycznie podniesione z 2505 do 2565 MHz.



Inno3D GeForce RTX 4080 iChill X3

Inno3D GeForce RTX 4080 iChill X3 dla odmiany korzysta ze standardowego, powietrznego chłodzenia – konstrukcja wykorzystuje masywny radiator i trzy duże wentylatory. Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę zjawiskowo. Warto jednak zwrócić uwagę na stosunkowo niewielkie gabaryty karty (jak na RTX 4080) – iChill X3 ma ponad 33 cm długości i zajmuje trzy sloty. W zestawie dodawana jest jeszcze podpórka.

Karta Inno3D GeForce RTX 4080 iChill X3 pracuje z takimi samymi ustawieniami co modele z chłodzeniem wodnym – taktowanie rdzenia zwiększono tutaj do 2565 MHz.



Inno3D GeForce RTX 4080 X3

Inno3D GeForce RTX 4080 X3 to najbardziej podstawowa wersja tej karty w ofercie producenta. Konstrukcja wykorzystuje rozbudowane chłodzenie z trzema wentylatorami – cooler zapewnia optymalne temperatury i cechuje się dobrą kulturą pracy. Na obudowie umieszczono jeszcze pasek z podświetleniem RGB LED. Karta nie jest duża jak na RTX 4080 - ma niecałe 33 cm długości i zajmuje trzy sloty.

Zwykły model Inno3D X3 pracuje ze standardowymi ustawieniami, ale dostępny będzie też model Inno3D X3 OC podkręcony do 2535 MHz. Cóż, nie będą to najwydajniejsze wersje karty RTX 4080 dostępne na rynku.



KFA2 GeForce RTX 4080 SG

KFA2 GeForce RTX 4080 ST i SG zaliczają się do najciekawszych wersji modelu GeForce RTX 4080. Producent zastosował tutaj potężne chłodzenie z trzema 102-milimetrowymi wentylatorami Wing 2.0, a do tego na płytce backplate umieszczono opcjonalny, czwarty wentylator, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła. Wersję SG przyozdobiono efektownym podświetleniem ARGB LED. Karta jest spora – całość ma 35 cm długości i zajmuje cztery sloty (kolejny zajmuje opcjonalny wentylator z tyłu). Tyle dobrze, że w zestawie znajdziemy podpórkę.

Model KFA2 GeForce RTX 4080 ST pracuje z domyślnymi ustawieniami, co przekłada się na standardowe wyniki wydajności. Producent przygotował też wersję KFA2 GeForce RTX 4080 SG (Serious Gaming), która została podkręcona do 2565 MHz (za pomocą funkcji 1-Click OC można podnieść taktowanie jeszcze do 2580 MHz).

MSI GeForce RTX 4080 Suprim wyróżnia się nie tylko ciekawym designem, ale też bardzo dobrym chłodzeniem - producent zastosował tutaj autorski cooler Tri Frozr 3S, w którym wykorzystano trzy duże wentylatory Torx Fan 5.0 (z pasywnym trybem pracy Zero Frozr). Możemy zatem liczyć na niskie temperatury i bardzo cichą pracę wentylatorów. Warto jednak zauważyć, że karta jest spora (całość ma prawie 34 cm długości i zajmuje cztery miejsca w obudowie – w zestawie producent dorzuca nawet podpórkę).

Karta wykorzystuje przeprojektowaną płytkę drukowaną z mocniejszą sekcją zasilania, co powinno przekładać się na lepsze możliwości podkręcania. Standardowy model Suprim pracuje z taktowaniem podniesionym do 2595 MHz (2610 MHz przez aplikację MSI Center), ale w sprzedaży dostępna jest też mocniejsza wersja Suprim X podkręcona do 2625 MHz (przez MSI Center można podnieść te zegary do 2640 MHz). Dodatkowo przewidziano dwa profile BIOS: cichy (Silent) i wydajny (Gaming).



MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio

MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio zainteresuje graczy, którzy dysponują skromniejszym budżetem, ale też szukają ciekawej wersji RTX-a 4080. Karta korzysta z mniej rozbudowanego chłodzenia Tri Frozr 3, w którym zastosowano trzy wentylatory Torx Fan 5.0 (też z pasywnym trybem Zero Frozr). Nie bez znaczenia jest też wygląd karty - model Gaming Trio wyróżnia się nowoczesną stylistyką, a całość dodatkowo przyozdobiono efektownym podświetleniem Mystic Light.

Standardowa wersja karty MSI Gaming Trio pracuje z domyślnymi zegarami (w MSI Center można automatycznie podnieść taktowanie rdzenia do 2520 MHz), ale dostępny jest tez fabrycznie podkręcony model Gaming X Trio z zegarami zwiększonymi do 2595 MHz (2610 MHz w MSI Center). Podobnie jak we wcześniejszej wersji, karta oferuje dwa profile BIOS: cichy (Silent) i wydajny (Gaming).



MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X

MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X to jedna z najtańszych wersji modelu GeForce RTX 4080. Co prawda zastosowane chłodzenie nie wygląda tak bajerancko jak w przypadku modeli Suprim czy Gaming Trio, ale też pozwala utrzymać optymalne temperatury pracy. Do tego zapewnia ono pasywny tryb pracy Zero Frozr. Karta jest stosunkowo niewielka – całość ma „tylko” 32 cm długości i zajmuje trzy miejsca w obudowie. Producent dorzuca w zestawie podpórkę.

Standardowa wersja pracuje z domyślnymi ustawieniami (tj. 2505 MHz dla układu graficznego), ale producent przygotował też model Ventus 3X OC podkręcony o „zawrotne” 30 MHz – do 2535 MHz. Karta powinna zatem oferować bardzo zbliżone osiągi do referencyjnego modelu Nvidia Founders Edition.



Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Palit GeForce RTX 4080 GameRock to zdecydowanie jedna z najefektowniejszych wersji karty GeForce RTX 4080. Producent postawił na autorskie chłodzenie z trzema wentylatorami (z pasywnym trybem działania 0dB), które wyróżnia się błyszczącym wykończeniem z podświetleniem ARGB LED (w sprzedaży dostępna jest też wersja OmniBlack bez podświetlenia). Warto pamiętać, że konstrukcja nie należy do najmniejszych - karta ma 33 cm długości i zajmuje prawie cztery miejsca w obudowie.

Standardowa wersja pracuje z niezmienionymi zegarami (tj. 2505 MHz na rdzeniu), ale producent przygotował też wersję OC podkręconą do 2640 MHz. Karta oferuje dwa profile BIOS: cichy (Silent) i wydajny (Performance).



Zotac GeForce RTX 4080 16GB AMP Extreme AIRO

Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO powinien zainteresować najbardziej wymagających użytkowników. Świadczy o tym nie tylko efektowna stylistyka karty (za co odpowiada też podświetlenie Spectra 2.0 RGB), ale też świetne, rozbudowane chłodzenie – producent zastosował tutaj autorską konstrukcję IceStorm 3.0 (z systemem pasywnego działania Freeze Fan Stop). Warto jednak zaznaczyć, że model Zotac AMP Extreme AIRO ma prawie 35 cm długości i zajmuje trochę ponad trzy miejsca w obudowie.

Producent zastosował standardowy projekt płytki drukowanej, ale zdecydował się lekko podkręcić taktowanie rdzenia do 2565 MHz. Oprócz tego producent przewidział przycisk do zmiany ustawień BIOS – użytkownik ma możliwość wyboru trybu cichego (Silent) lub wydajnego (Performance). Za wyborem karty może przemawiać możliwość przedłużenia gwarancji z 3 do 5 lat – wystarczy zarejestrować zakup karty na stronie producenta.



Zotac GeForce RTX 4080 Trinity

Zotac GeForce RTX 4080 Trinity to nieco uboższa konstrukcja. Karta została wyposażona w autorski układ chłodzenia IceStorm 2.0, który korzysta z trzech dużych wentylatorów z systemem pasywnego działania Freezer Fan Stop. Nadal jednak nie można jej odmówić ciekawej, nowoczesnej stylistyki (całość przyozdobiono podświetleniem Spectra 2.0 RGB). Model Trinity ma 36 cm długości i też zajmuje trochę ponad trzy sloty.

Standardowa wersja Trinity pracuje z domyślnymi zegarami, ale producent przygotował też wersję Trinity OC podkręconą o „zawrotne” 15 MHz (do 2520 MHz). Też przewidziano tutaj dwa profile BIOS: cichy (Silent) lub wydajny (Performance). Co ważne, też można tutaj przedłużyć gwarancję z 3 do 5 lat, co na pewno będzie sporym atutem dla niektórych graczy.

Źródło: ASUS, Gainward, Gigabyte, Inno3D, KFA2, MSI, Nvidia, Palit, Zotac