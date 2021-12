Teufel Real Blue i Real Blue NC to słuchawki, które przenoszą cię w inny wymiar i jeśli tylko tego chcesz, to nic ci tego nie zakłóci.

Teufel Real Blue: wokółuszne słuchawki Bluetooth jakości HD

Są lekkie, mają miękkie i wentylowane nauszniki, działają do 55 godzin między ładowaniami i – przede wszystkim – oferują jakość dźwięku na poziomie płyty CD. Takie są nowe słuchawki wokółuszne marki Teufel: Real Blue i Real Blue NC. Producent wyposażył je w duże przetworniki HD i moduł Bluetooth 5.0 z aptX i AAC. Technologia Qualcomm cVc sprawia z kolei, że równie wysoką jakość można osiągnąć podczas połączeń telefonicznych i przez komunikatory online.

Obydwa te modele mają konstrukcję zamkniętą, ale Real Blue NC pozwala w pełni odciąć się od hałasu z otoczenia. Pozwala na to hybrydowa technologia redukcji szumów: Active Noise Cancelling. Działa to tak, że mikrofony z zewnątrz wychwytują niepożądane dźwięki, a następnie generowana jest redukująca je odwrotna dla nich częstotliwość, dzięki czemu stają się niesłyszalne dla uszu. Nic więc nie zakłóca odsłuchu, nawet przy ruchliwej drodze czy pośrodku centrum handlowego.

W razie, gdyby trzeba było usłyszeć to, co dzieje się na zewnątrz, wcale nie trzeba zdejmować słuchawek. Wystarczy aktywować Tryb Transparentny. Można to zrobić, wykorzystując przycisk na prawej słuchawce. Za jego pomocą uruchomisz również asystenta głosowego, odbierzesz lub odrzucisz połączenie telefoniczne oraz obsłużysz sterowanie odtwarzaniem muzyki. Wygoda sterowania ma być więc równie wysoka, co wygoda noszenia.

Ile kosztują słuchawki Teufel Real Blue i Real Blue NC?

Nowe słuchawki są już dostępne w sprzedaży: Teufel Real Blue kosztują 799 zł, a za Teufel Real Blue NC zapłacisz 1099 zł (albo o 150 zł mniej, jeśli skorzystasz z kodu promocyjnego ze strony producenta). W jednym i drugim przypadku masz do wyboru trzy warianty kolorystyczne: Pearl White, Night Black i Steel Blue. A jeśli wolisz całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne, to nie tak dawno do sklepów trafiły także Teufel Real Blue TWS.

Źródło: Teufel