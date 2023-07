Jak w każde czwartkowe popołudnie, na Epic Games Store zostanie zaktualizowana zakładka z darmowymi grami. Na co można liczyć tym razem?

To już ostatnie godziny pozwalające na zgarnięcie strategii ekonomicznej Train Valley 2. Za chwilę w ofercie pojawią się Murder by Numbers oraz The Elder Scrolls Online.

Dwie darmowe gry na Epic Games Store

Obydwie wymienione gry zostaną udostępnione punktualnie o godzinie 17:00 naszego czasu. Zainteresowani gracze będą mogli przypisywać je do swoich kont przez tydzień, do 27 lipca. Tradycyjnie dla tej oferty sklepu Epic Games Store nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów.

The Elder Scrolls Online za darmo

Zdecydowanie bardziej znanym tytułem z wymienionego grona jest The Elder Scrolls Online. To produkcja przygotowana przez ZeniMax Online Studios i Bethesda Softworks, której akcję osadzono w jednym z popularniejszych światów całej branży gamingowej (wydarzenia rozgrywają się na długo przed tymi z The Elder Scrolls V: Skyrim).

Chociaż sam świat i wiele mechanik rozgrywki należy oceniać jako dobrze znane sympatykom tej serii, jedno The Elder Scrolls Online mocno wyróżnia. Chodzi o nastawienie na rozgrywkę wieloosobową, co zresztą sugeruje już sam tytuł. Możliwa jest zabawa w formule PvP oraz PvE. Przewidziano zatem zarówno opcje współpracy ze znajomymi jak i wyruszenia na wyprawę samodzielnie.

Murder by Numbers to gra, która zadebiutowała na rynku znacznie później, w 2020 r. To gra przygodowa polegająca na rozwiązywaniu licznych zagadek prowadzących do wyjaśnienia większej sprawy kryminalnej.

Akcja rozgrywa się w Los Angeles w 1996 r. Główna bohaterka stara się rozwikłać historię swojego szefa, który najpierw ją zwalnia, a chwilę później ginie. Mamy tutaj także wątek technologiczny, ponieważ z pomocą śpieszy bohaterce SCOUT - robot zwiadowczy.