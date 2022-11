Już za kilka dni poznamy nominacje we wszystkich kategoriach The Game Awards 2022. Geoff Keighley, gospodarz imprezy, opublikował nowy materiał, w którym zaprasza na specjalne wydarzenie.

The Game Awards 2022 - za kilka dni poznamy nominacje

Tegoroczne The Game Awards odbędzie się 8 grudnia, czyli za niecały miesiąc. Oprócz ogłoszenia zwycięzców pojawią się też trailery oczekiwanych produkcji i zapowiedzi nowych. Dodatkowo, zgodnie z zapowiedzią Geoffa Keighley'a, na wydarzeniu pojawi się kolejna kategoria nagród, czyli „Najlepsza adaptacja gry". O statuetkę w niej powalczą filmy, seriale, podcasty, opowieści i komiksy tworzone na podstawie gier.

Najlepszą grą 2021 roku zostało It Takes Two, jak będzie w tym? Bez wątpienia duże szanse mają chociażby God of War: Ragnarok, Elden Ring czy Horizon: Forbidden West. Nominowanych do tegorocznych nagród The Game Awards poznamy już 14 listopada 2022 roku o godzinie 18:00. Wydarzenie będzie transmitowane na Twitterze, YouTube i Twitchu.

W sieci pojawił się też wyjątkowy zwiastun poniedziałkowej transmisji, prezentujący między innymi zdobywców nagród poprzednich edycji wydarzenia:

Macie już swoich faworytów? Która z najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku według was zasłużyła na nagrodę? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: twitter, youtube