Jaka będzie najlepsza gra tego roku? Dowiemy się już za kilka miesięcy podczas jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń świata gamingu. Geoff Keighley potwierdził, kiedy odbędzie się The Game Awards 2022.

The Game Awards 2022 z konkretną datą

W ubiegłym roku wśród zwycięzców The Game Awards znalazły się takie tytuły, jak It Takes Two – gra roku 2021, Deathloop (najlepsza reżyseria i najlepszy kierunek artystyczny) czy Forza Horizon 5 (najlepsza gra sportowa/wyścigowa, najlepsze audio i kreacja dźwięku oraz innowacje w dostępności). Tegorocznych zwycięzców poznamy 8 grudnia 2022 roku. Gala odbędzie się w Los Angeles, jednak wydarzenie będzie można też śledzić online.

Podczas eventu pojawią się oczywiście nagrody za najlepsze tytuły tego roku, a także zapowiedzi nowych produkcji i zwiastuny gier. Zeszły rok przyniósł między innymi oficjalny trailer Forspoken i gameplay Hellblade 2. Miejmy nadzieję, że i tym razem jest na co czekać.

Nowa kategoria nagród

Oprócz daty eventu, Geoff Keighley zapowiedział, iż w The Game Awards 2022 pojawi się nowa kategoria nagród. Będzie to „Najlepsza adaptacja gry". O statuetkę będą walczyć te projekty, które na podstawie gier tworzą filmy, seriali, podcasty, powieści i komiksy. Z pewnością w tej kategorii pojawi się chociażby film Uncharted.

Macie już swojego faworyta na grę roku? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: twitter