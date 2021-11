Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego powracają? Tak, chociaż możliwe, że tym razem nie zostaną osadzeni w głównych rolach.

The Ice Age Adventures of Buck Wild zapowiedziane

Epoka lodowcowa to jedna z popularniejszych serii filmów animowanych, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Doczekała się już pięciu głównych części, a twórcom dość dobrze udało się utrzymać poziom, bo nawet ostatnia została przyjęta dobrze. Biorąc pod uwagę, że wygenerowała też wysokie przychody, nie dziwi zapowiedź kolejnej opowieści. The Ice Age Adventures of Buck Wild, bo o niej mowa, może jednak odbiegać nieco od poprzedników.

Dlaczego? Sam klimat i humor pozostaną raczej niezmienione, ale zanosi się na innych niż dotychczas głównych bohaterów. Owszem, pojawią się Maniek, Sid i Diego, ale The Ice Age Adventures of Buck Wild przedstawiane jest jako spin-off serii. Pierwsze skrzypce mają grać tutaj bracia Crash i Eddie oraz tytułowy Buck.

The Ice Age Adventures of Buck Wild - zwiastun z Disney Plus Day

Kiedy premiera nowej Epoki lodowcowej?

Zainteresowani? A może Wasze dzieci lub młodsze rodzeństwo? Na premierę The Ice Age Adventures of Buck Wild nie trzeba będzie długo czekać, bo zaplanowano ją na 28 stycznia 2022 roku. Tyle tylko, że odbędzie się ona na platformie Disney+, a na jej oficjalny debiut w Polsce jeszcze czekamy.

Źródło: Walt Disney Studios