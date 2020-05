W ostatnich dniach rozpędzone zostały ciemne chmury przysłaniające The Last of Us: Part 2. Twórcy zakończyli prace nad grą, wydawca też jest gotowy, a zatem pozostało jedynie pogrzać atmosferę przed premierą.

Najnowszy zwiastun The Last of Us: Part 2 zaprezentowany

Wczoraj Naughty Dog zapowiedziało, że dziś o godzinie 16:00 polskiego czasu pokazany zostanie nowy zwiastun gry The Last of Us: Part 2. Słowa dotrzymano, a jak się okazuje była tu mowa o zwiastunie fabularnym wprowadzającym w przygotowaną przez twórców historię.

„Po tym, jak spokój odnaleziony przez Ellie w Jackson zostaje brutalnie zburzony, bohaterka postanawia wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy za to odpowiadają. Podczas polowania na winowajców Ellie musi stawić czoła fizycznym i emocjonalnym konsekwencjom swoich destrukcyjnych działań.”

Kiedy premiera The Last of Us: Part II?

Informowaliśmy już, że prace nad The Last of Us: Part 2 zostały zakończone. Zwiastun potwierdza, że ujawniona ostatnio data premiery powinna być już ostateczną (wcześniej była zmieniana kilka razy). The Last of Us: Part 2 zadebiutuje 19 czerwca.

Niewtajemniczonym można przypomnieć, że gra powstaje na wyłączność PlayStation 4. To jeden z ostatnich wielkich hitów tej generacji konsol.

Źródło: PlayStation Polska

