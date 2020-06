Premiera The Last of Us Part 2 została okupiona wieloma komentarzami, a nie wszystkie mogły podobać się twórcom. Co innego wyniki sprzedaży. Te są imponujące.

The Last of Us Part 2 z najlepszym debiutem w historii PlayStation 4

Wspominaliśmy już o pierwszych danych dotyczących sprzedaży The Last of Us Part 2. Nie były one jednak szczególnie szczegółowe. Teraz głos zabrało Sony. Z wydanego komunikatu dowiadujemy się, iż w ciągu pierwszych trzech dni obecności na rynku The Last of Us Part 2 znalazło się w rękach 4 mln graczy.

Jak oceniać taki wynik? Sony i Naughty Dog mają się z czego cieszyć, ponieważ The Last of Us Part 2 można określać najlepszym debiutem w historii PlayStation 4. Do tej pory takim mianem chwalił się Spider-Man (3,3 mln egzemplarzy w trzy dni po premierze).

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni milionom fanów na całym świecie, którzy zagrali w The Last of Us Part 2 i w ciągu ostatniego tygodnia podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Postanowiliśmy opowiedzieć nowy rodzaj historii, która dotyka trudnych tematów i stanowi nieoczekiwane wyzwania. Niesamowite były głosy, jak to rezonowało i obserwowanie różnego rodzaju dyskusji, jakie wywołało. Zainspirowała nas również Wasza kreatywność - niezależnie od tego, czy to wspaniałe zdjęcia w trybie fotograficznym, oszałamiające GIF-y z gry czy utwory nagrane przy użyciu gitary Ellie.” - Neil Druckmann, główny reżyser gry

Rekordowa sprzedaż The Last of Us Part II mimo krytyki

Większość obserwatorów i graczy spodziewała się, że The Last of Us Part 2 nie będzie narzekać na brak zainteresowania. Pobicie wspomnianego rekordu może być minimalną niespodzianką, przynajmniej jeśli weźmie się pod uwagę sporą falę krytyki. Szerokim echem odbiło się chociażby bombardowanie gry negatywnymi opiniami na metacritic. Średnia ocen od graczy wynosiła początkowo ledwie 39%, obecnie wzrosła do 48%.

Oczywiście gra zasługuje na więcej. Dlaczego? Jeśli jeszcze nie graliście to możecie poznać odpowiedź w naszej recenzji The Last of Us Part 2.

Zdecydowaliście się już na zakup? Jak oceniacie najnowsze dzieło Naughty Dog?

Źródło: PlayStation

