Sezon 2. “The Last of Us” jest jedną z najbardziej wyczekiwanych, przyszłorocznych premier VOD. Właśnie ujawniono przybliżoną datę jego debiutu w streamingu.

The Last of Us: sezon 2 – data premiery w Max

Zaledwie dwa dni temu serwis Max opublikował zwiastun promujący jego przyszłoroczne nowości. Na liście nadciągających hitów nie mogło zabraknąć sezonu 2. “The Last of Us” – serialu z rekordem oglądalności na koncie, który niezmiennie oceniany jest jako jedna z najlepszych adaptacji gier, jakie kiedykolwiek powstały.

I choć sam klip nie ujawnił żadnych, dalej idących szczegółów co do daty premiery “The Last of Us 2”, uczynił to Casey Bloys – szef HBO i Max, zdradzając, iż nowych odcinków popularnej serii możemy wypatrywać jeszcze wiosną 2025 roku.

Podążając za informacjami, przekazanymi wcześniej przez twórców Craiga Mazina i Neila Druckmanna będzie ich w sumie siedem, a zatem o dwa mniej względem sezonu otwierającego.

W szerszym kontekście na tym wcale nie koniec. Ci sami twórcy podkreślają bowiem, że nie spieszą się z przedstawieniem kolejnych wątków z gier na ekranie. Powstanie sezonu 3. jest zatem wysoce prawdopodobne, a czwartego – niewykluczone.

The Last of Us: sezon 2 – o czym nowe odcinki?

Akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu serialu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą

– tymi słowami nowy sezon “The Last of Us” zapowiada Warner Bros.

Powrócą w nim: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy i Rutina Wesley jako Maria. Na swój debiut czekają zaś: Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie na ekranie zawita również Catherine O’Hara.

Obejrzyj w

Źródło: IGN