Wygląda na to, że do zabawy z The Lord of the Rings: Gollum potrzebny będzie bardzo solidny komputer. Twórcy opublikowali oficjalne wymagania sprzętowe gry.

Mocny komputer do The Lord of the Rings: Gollum

Losy The Lord of the Rings: Gollum są dość pokrętne. Chociaż pierwsze zapowiedzi wzbudziły duże zainteresowanie, później doniesienia z obozu Daedalic Entertainment koncentrowały się głównie na problemach i zmianach terminu premiery. Pojawiające się materiały wideo z jeden strony zwiastowały odpowiedni dla tego uniwersum klimat, ale jednocześnie nie powodowały zachwytów wśród graczy lubiących dopracowaną, świetnie prezentującą się grafikę. W tym kontekście ujawnione wymagania sprzętowe stawiane przez wersję PC mogą zaskakiwać.

Twórcy podali konfiguracje, w których znalazły się zapisy o naprawdę solidnym sprzęcie. Uwagę zwracają przede wszystkim wymagania co do pamięci RAM oraz kart graficznych. Do rozgrywki w rozdzielczości 1080p na ustawieniach Medium rekomendowane są układy GeForce GTX 1080 i GeForce RTX 2060. W przypadku chęci zwiedzania świata gry w rozdzielczości 1440p, ustawieniach High i z aktywnym Ray Tracingiem trzeba posiadać komputer z GeForce RTX 3080. Nie powinny dziwić głosy powątpiewania w należytą optymalizację.

Wymagania sprzętowe The Lord of the Rings: Gollum

Minimalna konfiguracja sprzętowa (1080p, bez Ray Tracingu):

OS: Windows 10/11 (64-bit)

procesor: Intel i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600

16 GB RAM

karta graficzna: GeForceGTX 1080 / GeForce RTX 2060

DirectX: 11

45 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1440p, Ray Tracing aktywny):

OS: Windows 10/11 (64-bit)

procesor: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 5 2600

32 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 3080

DirectX: 11

45 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Kiedy premiera The Lord of the Rings: Gollum?

Po wielu problemach i zawirowaniach co do daty premiery ustalono, że The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje 25 maja. Nadzieję na to, że tym razem nie będzie zmian w tej kwestii daje start przedsprzedaży. Zainteresowani mogą sięgnąć po edycją standardową lub Precious Edition.

Poza wersją na PC twórcy przygotowują również wydania konsolowe. Gra będzie dostępna na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S, a nawet na Nintendo Switch. Właściciele tej ostatniej platformy będą musieli jednak poczekać jeszcze dłużej.

Źródło: Daedalic Entertainment