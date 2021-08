The Matrix: Resurrections – Warner Bros potwierdza tytuł!

Znamy wreszcie tytuł czwartego filmu z serii Matrix. Ujawniono kilka szczegółów na corocznych targach CinemaCon. Jesteście ciekawi?

Kiedy premiera Matrix 4?

Poznaliśmy tytuł 4 części serii Matrix – The Matrix: Resurrections. Tytuł ogłoszono podczas CinemaCon, gdzie został zaprezentowany również zwiastun. Nie został on jeszcze udostępniony publicznie, ale to na pewno kwestia czasu. The Matrix: Resurrections trafi do kin i HBO Max 22 grudnia. Plotki na temat tytułu zostały oficjalnie potwierdzone. Od kilku miesięcy w sieci krążyły doniesienia, że jedna z makijażystek ujawniła prawdziwy tytuł nachodzącej produkcji.

Pierwsze doniesienia dotyczące zwiastuna

Jeśli chodzi o zwiastun, mimo iż nie został on jeszcze udostępniony publicznie, to już pojawiły się pierwsze doniesienia od tych, którzy zobaczyli go na CinemaCon. W trailerze pojawia się Thomas Anderson (Keanu Reeves) żyjący w prawdziwym świecie, zdaje się, że nie pamięta nic z poprzednich części. Spotyka się z terapeutą (Neil Patrick Harris), z którym omawia swoje dziwne sny. W kawiarni spotyka Trinity (Carrie Anne Moss), ale pozostają dla siebie obcy. Anderson spotyka mężczyznę, który daje mu czerwoną pigułkę. Później rozpoczynają się spektakularne sceny akcji, z Neo w roli głównej.

Czekacie na Matrix 4? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameSpot