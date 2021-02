The Medium otrzymało właśnie dużą aktualizację oznaczoną numerem 1.1. Lista zmian to przede wszystkim poprawki optymalizacji i usunięcie znanych błędów.

The Medium i pierwsza obszerna aktualizacja z dużymi poprawkami

Premiera The Medium, gry polskiego studia Bloober Team miała miejsce już ponad dwa tygodnie temu. Przez ten czas produkcja zdążyła już zebrać dobre oceny wśród graczy i recenzentów. Trudno zatem odmówić jej sukcesu - szczególnie, że koszty produkcji zwróciły się już 24 godziny po premierze. Nie znaczy to jednak, że The Medium było wolne od błędów. Optymalizacja według niektórych graczy była niewystarczająca. Zgłaszano również problemy, które doprowadzały do wyłączenia gry. Zespół Bloober Team wziął sobie raporty do serca i poprawił najbardziej uciążliwe błędy.

The Medium, aktualizacja 1.1 - lista zmian: Optymalizacja wydajności w całej grze;

usunięto błędy w grze w różnych lokalizacjach;

usunięto znane awarie gry;

usunięto błędy w grze zgłaszane przez społeczność;

graficzne poprawki błędów w całej grze;

ulepszenia w działaniu i ustawieniach kamery;

poprawki oświetlenia w różnych lokalizacjach;

poprawki zgłaszanych problemów z awariami podczas ładowania zapisów;

ulepszenia interakcji z wydarzeniami w grze i postaciami w całej grze;

optymalizacja ray-tracingu w całej grze;

poprawki dźwieku.

Aktualizacja The Medium do wersji 1.1 to niecałe 4 GB danych do pobrania. Przypominamy, że gra jest dostępna na PC i konsole Xbox Series X|S. Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą pobrać grę za darmo, w ramach subskrypcji usługi Microsoftu.

Zagraliście już w The Medium? Dajcie znać, czy trafiliście na jakikolwiek problem z grą przed aktualizacją.

Źródło: dsogaming.com

