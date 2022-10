W DLC do The Quarry pojawią się nowe stroje postaci, inspirowane horrorami z lat 50. Będą dostępne za darmo, jednak warto się pospieszyć - promocja trwa zaledwie kilka dni.

The Quarry z nowym dodatkiem

Już w połowie listopada zadebiutuje najnowsza gra Supermassive Games, czyli The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Czekając na premierę interaktywnego horroru, warto sprawdzić najnowsze DLC do już wydanego, tegorocznego tytułu studia, czyli The Quarry. Throwback Character Outfit zapewni postaciom metamorfozę rodem z latem 50. Dodatek jest już dostępny na PS5, PS4, Xbox Seriex X/S, Xbox One oraz PC (Steam).

Z tej okazji twórcy zaprezentowali nowy zwiastun (z ostrzeżeniem, że zawiera ekstremalne sceny)...

...oraz klimatyczny plakat:

Paczka strojów postaci w The Quarry dostępna jest za darmo, jednak przez ograniczony czas, a dokładnie do 1 listopada do godziny 10:00. Po tym terminie DLC będzie kosztować 4,99 USD, czyli ok. 25 zł.

The Quarry w niższej cenie jeszcze przez kilka dni

Jeśli jeszcze nie sprawdzaliście The Quarry, a zastanawiacie się nad zakupem gry, możecie ją przetestować korzystając z oficjalnej wersji próbnej na Steamie. Zdecydowane na zakup osoby mogą liczyć na 40% zniżkę - zarówno na podstawową wersję tytułu, jak i Deluxe Edition (zawierającą grę, opcję Gorefest Movie Mode, dostęp do systemu Death Rewind, pakiet filtrów wizualnych Horror History oraz stroje postaci z lat 80.).

Czas trwania promocji jest zależny od wybranego sklepu:

PlayStation Store (tylko edycja Deluxe): 19 października 2022 – 2 listopada 2022,

Steam (Edycja Standardowa i Deluxe Edition): 21 października 2022 – 4 listopada 2022,

Microsoft Store (Edycja standardowa i Delux Edition): 18 października 2022 – 31 października 2022.

Graliście w The Quarry? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: newsroom.2k.com, cenega, steam